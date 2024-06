Detalles de la labor que se hace en Salamanca para ayudar a personas ciegas

La sede de la ONCE en Salamanca está en la calle Bermejeros 14. Y allí, este viernes se ha celebrado una Jornada de Puertas Abiertas con motivo de la celebración de la Semana del Grupo Social ONCE en Salamanca.

De este modo, se daba a conocer la labor que realiza la ONCE encaminada a conseguir la plena autonomía en todos los ámbitos de la vida de las personas ciegas. Así lo comprobaron, entre otros asistentes, Carlos García Carbayo, alcalde de la ciudad de Salamanca, Araceli de las Heras , presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, delegado de la ONCE en Castilla y León, y Esther Pérez Dalmeda, directora de la ONCE en Salamanca.

De hecho, el regidor municipal pudo visitar una exposición de material tiflotécnico, utilizado por las personas ciegas para manejar las Nuevas

Tecnologías en diferentes campos de la vida diaria. Además, se le ha explicado la labor de la ONCE en materia educativa, así como en la

rehabilitación de aquellas personas que pierden la vista para que puedan llevar una vida totalmente autónoma.

Fotos de David Sañudo