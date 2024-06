Manuel Diosleguarde: "Lo único que deseo es que hagamos historia llenando la plaza de toros de Alba de Tormes"

La plaza de toros cubierta de Alba de Tormes acoge este sábado 15 de junio una corrida a beneficio del proyecto "La Sonrisa de M4ría". El cartel está compuesto por El Fandi, Gonzalo Caballero y el salmantino Manuel Diosleguarde, quien horas antes de hacer el paseíllo atiende a SALAMANCArtv AL DÍA. "La de este sábado es una corrida de toros muy especial para mí", afirma el torero, quien explica como se forjó la idea de su participación en el festejo: "Gonzalo Caballero me llamó y ni me lo pensé. Es un gran honor y siendo para esta causa no podía decir que no. Me hace mucha ilusión porque tengo mucho vínculo con María por amistades en común y además he tenido la oportunidad de brindarle un toro. En realidad la admiro, aunque creo que la admiramos todos porque es una heroína".

Diosleguarde continúa su discurso elogiando la valentía y galladría de María Caamaño, además del proyecto puesto en marcha bajo la denominación "La Sonrisa de M4ría": "Fíjate si es grande la niña que no hace estas cosas pensando en ella, sino que la quiere crear para ayudar a todos los niños que están en su situación y ante eso tenemos que volcarnos todos los salmantinos. María es nuestra, la conocemos y la tratamos tanto, que ya es de todos, y ella es la cara visible de otros muchos niños a los que podemos ayudar con estos fondos que queremos recaudar con la corrida del sábado en Alba". El deseo del torero salmantino de cara a este festejo es claro: "Lo único que pido es que se vendan todas las entradas y que se llene la plaza. Esa es la única forma de poder recaudar dinero".

Respecto al apartado taurino, Diosleguarde señala contundente que "el festejo en sí, taurinamente hablando, es lo de menos. Los toreros vamos a darlo todo para que disfrute tanto María, que tanto nos defiende, como toda la gente que vaya, entre la que habrá muchísimo público que nunca haya ido a los toros". Antes de finalizar, el torero vuelve a recalcar la importancia de realizar un "pequeño esfuerzo económico para llenar la plaza de toros y hacer historia en Alba de Tormes, porque no sabemos para quien tendremos que pedir ayuda en un futuro a la fundación de "La Sonrisa de M4ría".

El festejo, que está contando con la implicación absoluta de la Diputación de Salamanca, el Ayuntamiento de Alba de Tormes y la Cámara de Comercio, dará comienzo a las seis y media de la tarde y aún pueden adquirirse entradas en el Museo Taurino de Salamanca, en el consistorio albense o en las taquillas de las plazas de toros el mismo día del festejo.