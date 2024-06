El Salamanca UDS entrena con Poveda al margen y Jehu no cambia el plan de ruta a por el ascenso

El mexicano ha ensayado con futbolistas habituales en un once muy reconocible para tratar de ganar en Barreiro al Celta C

El Salamanca UDS ha entrenado con Poveda al margen y Jehu no cambia el plan de ruta a por el ascenso. De este modo, el mexicano ha ensayado con futbolistas habituales en un once muy reconocible para tratar de ganar en Barreiro al Celta C.

Por otro lado, la plantilla ha realizado el tradicional partidillo de jueves y para ello el cuerpo técnico ha recurrido a los canteranos una vez más.

Asimismo, la afición se sigue moviendo para desplazarse hasta Vigo en este fin de semana con las 500 entradas que les ha dejado el Gran Peña en taquilla.