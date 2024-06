Amarres de amor para olvidar: descubre los hechizos de alejamiento

Los amarres de amor en esencia están pensados para resolver un conflicto sentimental en una relación. Es decir, para conseguir mantener unida a la pareja o conseguir una reconciliación si ya se ha producido separación o ruptura.

Sin embargo, una de las características más importantes de estos hechizos es su capacidad de adaptación. El hecho de poder aprovecharse en todas las situaciones que supongan un problema sentimental, es clave para haber conseguido la popularidad que disfrutan actualmente.

Y esas situaciones también implican casos en los que haya que romper una relación, olvidar a una ex pareja o incluso alejarse de otras personas.

De hecho, son conocidos también como hechizos de alejamiento, todos aquellos que están enmarcados en este tipo de casos y los amarres de amor también tienen su representación.

¿No habías oído hablar de ellos? Esta es la ocasión perfecta para descubrir un poder adicional de los amarres, que quizás necesites usar en alguna ocasión de tu vida.

¿Quién puede realizar amarres de amor de alejamiento?

Los amarres de amor tienen como cualidad interesante el hecho de que cualquiera puede hacerlos por su cuenta.

De hecho, es fácil encontrar información sobre estos hechizos en cualquier sitio, aunque lo ideal es buscar en fuentes que sean oficiales y fiables.

Nosotros te recomendamos la web oficial de Paloma Lafuente, la especialista en amarres de amor mejor reconocida en toda España.

En su página encontrarás ejemplos de amarres de amor y no es casualidad que un bloque importante de hechizos esté dedicado precisamente al alejamiento.

Ahora bien, cuando decimos que los amarres se pueden hacer por cuenta propia, hay que tener sentido común con ello. Es como cualquier otra actividad profesional que queramos afrontar.

En muchos casos será posible, pero el conocimiento y la experiencia en ello será lo que marcará la diferencia entre tener éxito o perder el tiempo, puede que incluso agravar la situación.

No obstante, en el caso de los hechizos de alejamiento, sean amarres de amor o cualquier otra tipología, estamos quizás ante la modalidad más difícil de todas. Por ese motivo, profesionales como Paloma Lafuente en estas situaciones sí recomiendan siempre contar con ellos, dado que la especialización se vuelve un requisito prácticamente imprescindible para tener éxito.

Eso no significa que no tengas información sobre ellos. De hecho vamos a revelarte muchos datos y curiosidades que normalmente no son fáciles de encontrar. Cuanto más conocimiento tengas sobre este tipo de hechizos, mucho mejor podrás abordar el ritual, aunque esté dirigido por alguien profesional.

Amarres de amor y otros hechizos de alejamiento

A continuación vamos a describirte los casos más frecuentes en los que se requiere alguno de estos hechizos de alejamiento.

Muchos de ellos son amarres de amor, pero también los hay de otra tipología, dado que a la hora de resolver tus conflictos sentimentales no existe ningún comodín, hay que elegir bien el tipo de hechizo adecuado para tener éxito.

Hechizo para olvidar a alguien que te ha hecho daño

En muchas relaciones de pareja e incluso también en relaciones de amistad, hay gente que mira por su propio interés y que finalmente termina haciéndonos daño.

Ese dolor puede mantenerse de forma invariable si seguimos manteniendo contacto con esa persona.

Esa influencia dañina que tiene contigo vas a seguir sintiéndola por mucho tiempo, impidiéndote desarrollar y mostrar tu verdadera personalidad. Puede llegar a anularte por completo.

Como dice Paloma Lafuente, es el momento perfecto para preguntarte si esa persona es realmente necesaria en tu vida.

Si al final llegas a la conclusión de que es por fin hora de romper esa unión y, además, quienes olvidar a esa persona que te ha hecho daño, puedes apoyarte en un hechizo específico para conseguirlo.

Antes que nada tienes que reunir estos ingredientes:

Vela amarilla.

10 alfileres o agujas.

1 caja pequeña de madera.

Cerillas de madera.

Coge la vela amarilla y clava 10 alfileres en línea recta, sin dejar mucho espacio entre cada uno de ellos y de forma seguida.

Ahora enciende la vela con una cerilla y recita la siguiente oración:

"Corazón partido, dolor de amor, derrítete por completo para que pueda vivir, reír y amar de nuevo."

No olvides la concentración. Mientras dices la oración debes pensar en visualizar a esa persona y en cómo se aleja de tu vida.

Finalmente, espera a que la vela se consuma por completo para recoger todo y guardarlo en una caja de madera que sea de pequeño tamaño. Luego sepultas este cofre en una maceta con tierra que tengas por casa.

Amarre de amor para olvidar a la ex pareja

Hay ocasiones en las que la ruptura es la mejor solución. Prácticamente es algo evidente, incluso las personas que la forman lo tienen claro. Pero cuando se produce, hay una nostalgia y recuerdos idealizados que nos hace pensar en que regresar es una buena opción.

De esta forma, hay parejas que cortan, se separan, se reencuentran, recuperan la relación y terminan rompiendo, para volver al principio.

Están en un bucle continuo del que no consiguen salir, no pueden avanzar en sus vidas, porque sienten tal nostalgia, tal recuerdo con cariño de la relación, que no ven aquello por lo que vale la pena conocer a más gente.

En estos casos sí podemos usar amarres de amor y, más concretamente, un hechizo que aprovecha el hielo para neutralizar energías negativas, entre otras ventajas.

El hielo tiene capacidad para purificar y en este caso lo vamos a aprovechar para olvidar a la ex pareja. Lógicamente no hablamos de un olvido literal, sino de expulsar esos recuerdos inexistentes e idealizados, al mismo tiempo que vamos aprovechando la experiencia obtenida, para crecer como personas y poder seguir adelante sin remordimientos, tristeza o sentimientos de este tipo.

Para estos amarres de amor necesitas primero reunir los siguientes ingredientes:

1 fotografía de esa persona que deseamos olvidar.

Vela blanca.

Cerillas de madera.

Hielo

Recipiente de cristal.

En primer lugar encendemos la vela blanca con una cerilla de madera. Cuando la llama esté presente, quédate un par de minutos mirándola y visualizando cómo esa persona se va a alejar de tu vida.

Al cabo de este tiempo, repite 3 veces la oración que indicamos a continuación:

"Como el agua se va a encargar de apagar esta llama, de igual modo apagará la llama del amor y de la pasión que experimenté por (nombre de esa persona que quieres olvidar)."

A continuación derrama un poquito de la cera que ya estará líquida sobre la fotografía de esa persona.

Luego apaga la llama. No lo hagas nunca soplando. En lugar de ello puedes usar un apagador, un vaso de cristal al revés o tus dedos humedecidos en agua, por ejemplo.

Cuando hayas realizado estos pasos, es el momento de introducir la fotografía en el recipiente de hielo y esperar a que todo se derrita.

Cuando esto suceda, recoge todo y vete a un lugar que se encuentre alejado de tu casa y por el que no suelas pasar. Escoge un sitio y entierra la imagen. Después vete de allí sin mirar atrás y con la intención de no volver nunca más.

Hechizo para alejar a una persona de la casa

Paloma Lafuente incluye en los hechizos de alejamiento el caso de que un desconocido esté merodeando cerca de nuestra casa.

También en estos casos podemos alejar a ese posible peligro potencial, que está imponiendo una tensión constante y que no te deja concentrarte en otras cosas.

En primer lugar, esta profesional recomienda no dejarse llevar por el miedo o la angustia, sino mantener en todo momento la calma y actuar como si esa persona no estuviese.

Luego es importante realizar una limpieza de aura, con la que será posible liberar la energía acumulada, así como limpiar tu casa de energías negativas con una limpieza de sal. Así no habrá interferencias que puedan causar más problemas.

Ahora bien, todo ello es previo al desarrollo de un hechizo para alejar a esa persona de tu casa. Cómo hacerlo depende de ti.

Paloma Lafuente tiene en su página web hechizos de alejamiento generales que pueden servirte, pero para aprovechar el máximo poder posible recomienda hacer una lectura de tarot, para saber qué motiva a esa persona y qué explicación tiene su presencia cerca de tu hogar.

Amarres de amor de magia blanca para separar a dos personas

Los amarres de amor están pensados inicialmente para que dos personas se mantengan unidas. El nombre viene de "amarre", en relación a esa unión inseparable que se quiere logar.

Sin embargo, el poder de estos hechizos se puede orientar a muchos otros objetivos, entre ellos también el de separar a dos personas.

Ahora bien, ¿cuándo se puede dar esta situación que sea aplicable con un amarre? En principio Paloma Lafuente identifica esta posibilidad cuando la magia blanca es admisible.

Hay que tener en cuenta que la magia blanca respeta y aprovecha los sentimientos existentes, no impone nada que no se sienta o que no exista.

10 ejemplos de amarres de amor que podrías necesitar tú también

Ante los amarres de amor mucha gente se pregunta: “¿necesito yo un hechizo de este tipo?” Es difícil responder de forma personal a esta cuestión por varios motivos.

El primero de ellos es que resulta complicado reconocer que algo está afectando a la relación. Queremos ver que todo está bien y que no hay ningún problema, cuando quizás la situación no sea así.

Por otro lado, la inexperiencia en amarres de amor, nos impide saber si estos hechizos pueden utilizarse en determinadas situaciones.

Lo cierto es que los amarres han destacado tanto y han ganado tal popularidad como la que disfrutan a día de hoy, porque pueden adaptarse a cualquier tipo de problema sentimental, así que en esencia sirven para cualquier objetivo que tengamos en este sentido.

Pero claro está, hay que saber cómo hacer el ritual o si es mejor optar por otro tipo de hechizos. Esto motiva a mucha gente a confiar más en profesionales especializados, que puedan ofrecer las respuestas adecuadas.

En España una de las profesionales más reconocidas en el esoterismo por su especialización en amarres de amor, endulzamientos y otros servicios de este tipo es Paloma Lafuente.

Precisamente esta profesional tiene una página web oficial, en la que expone numerosos ejemplos de amarres de amor, de los cuales quizás alguno también podría ser aplicable a tu situación actual o lo necesites más adelante.

Repasamos a continuación estos ejemplos, que también pueden serte útiles en el caso de que quieras comprobar cómo estos hechizos pueden ser válidos para casi cualquier conflicto:

1 - Amarres de amor para una pareja infiel

Uno de los casos más recurrentes en las consultas a profesionales como Paloma Lafuente es el de una pareja infiel.

Aquí encontramos muchos grados según la situación de cada pareja. Está la relación en la que se ha producido una infidelidad que luego ha sido perdonada, pero no olvidada.

Siempre existirá el miedo, la duda de que vuelva a producirse el engaño. La desconfianza no se irá fácilmente de la relación, condicionando cada momento juntos o separados.

Por otro lado está el temor a una infidelidad no confirmada, donde los celos pueden ser los verdaderos protagonistas.

Pero al fin y al cabo la solución no es muy diferente para ambos casos, porque los amarres de amor enfocados a que esa pareja solo se fije en ti, pueden ser suficientes para no tener ningún temor acerca de su fidelidad y compromiso hacia la relación.

2 - Amarres de amor para alejar a su familia

La familia no se elige y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, no solo a nivel personal porque no podemos decidir en qué seno familiar nacemos, sino también a nivel afectivo.

Puedes elegir a tu pareja, por descontado, pero no a la familia en la que ha crecido y con la que tiene una relación, donde tú llegas tras años de una construcción afectiva, probablemente distinta a la que tú has vivido con la tuya propia.

El problema es que son inseparables, tu pareja y su familia, así que al fin y al cabo debes saber lidiar con todo si quieres que esa relación funcione.

Hay ocasiones en las que es fácil. La familia siempre impone compromisos, comprensión y aceptación, pero muchas veces deja que la relación de la pareja fluya sin incidentes.

En otros casos no es así. Paloma Lafuenterecibe muchas consultas acerca de personas que ven a la familia de su pareja como el enemigo, demasiado entrometidos en cualquier asunto de la relación sin que en realidad les concierna lo más mínimo.

Son casos muy complejos, también en su resolución. Existen los llamados amarres de amor de alejamiento. Son muy útiles ante personas tóxicas, terceras personas con intereses sentimentales y ese tipo de amenazas.

Pero cuando el problema viene de una cuñada, de un primo o de una suegra, la cosa se complica. El alejamiento definitivo de esas personas puede ser especialmente dañino para la familia en general y para la relación en concreto.

Paloma Lafuente recomienda para estos casos amarres de amor de alejamiento suaves y controlados, en los que se busque reorientar el interés de estas personas hacia temas que realmente les importen, para que no estén tan centrados en la pareja.

Hay otras vías con las que lidiar estos problemas, como los amarres de amor hacia un familiar, por ejemplo una suegra, para llevarse bien con esa persona, que te vea con ojos adecuados en lugar de como una amenaza.

La excepción se encuentra en aquellos familiares que en realidad son malas personas y que quieren hacerte daño. Aquí no servirán estos hechizos tan ligeros, sino que habrá que abordar un verdadero amarre de alejamiento si queremos que la relación funcione.

3 - Amarres de amor para que todo vuelva a ser como antes

¿Cuántas veces te has preguntado por qué no puede ser todo como era anteriormente? Con frecuencia se percibe el pasado de una forma más positiva que el presente. Los amarres de amor pueden servirte.

Estas situaciones aprovechan los hechizos descritos para solventar un conflicto pasado que esté afectando al presente.

Eliminan esos sentimientos de rencor y venganza, mediante la priorización de otros más positivos, como el cariño, la comprensión o incluso el deseo.

4 - Amarres de amor para que regrese

La mayoría de consultas que recibe Paloma Lafuente son de personas que están pasando por una ruptura y no saben cómo solucionar esa situación.

En realidad no es lo más conveniente. También en cuestiones sentimentales es preferible prevenir que curar. Pero en cualquier caso, estos conflictos también tienen su posible solución.

Sin embargo, es importante fijarse en qué tipo de solicitud estamos abordando. Son personas que buscan que la ex pareja “regrese”.

Esto sucede cuando los intentos de reconciliación no funcionan y cualquier acercamiento termina en discusión.

Paloma Lafuente aborda siempre estos hechizos en base a la magia blanca, que entre sus cualidades destaca por basarse en los sentimientos existentes.

¡Y no son todos negativos! El hecho de que cualquier intento de acercamiento termine en discusión no significa que ya no te quiera o no sienta nada bueno hacia ti, sino que son los sentimientos negativos los que están dirigiendo sus acciones.

La magia blanca llegará a través del amarre de amor a esos otros sentimientos que unen a la pareja y motivarán a esa persona a volver a tener contacto contigo y puede que incluso a recuperar la relación.

5 - Amarres de amor para seducir

Muchos amarres de amor están relacionados con la pasión y el deseo. Es normal, dado que la base de las relaciones es ese acercamiento físico entre dos personas.

Sin embargo, no es un sentimiento que mantenga una estabilidad clara. Al principio está muy presente, pero se va desdibujando conforme pasa el tiempo.

La pérdida de pasión es un problema muy común en las consultas de amarre de amor, pero aquí tratamos otra faceta del deseo y es su despertar en otras personas.

Los amarres de amor para seducir buscan que la persona que los realiza se muestre con mayor atractivo hacia quienes le interesan, con el fin de motivar el inicio de una nueva relación.

En estos casos hay muchos ingredientes que podemos utilizar (piedras mágicas incluidas), pero entre ellos destaca la presencia de la canela, como poderoso afrodisíaco natural.

6 - Amarres de amor para que vuelva arrepentido

En contraposición a amarres de amoranteriores, este caso está solicitado por aquellas personas que consideran que el error del conflicto está en la otra parte, pero es incapaz de reconocerlo.

Ante esta situación, se quiere recuperar la relación pero asentando criterios apropiados para que el problema no vuelva a repetirse y eso requiere que la otra persona reconozca, asuma y comprenda los errores cometidos.

7 - Quitar amarres de amor a tu novio/a

Los amarres de amor son muy poderosos y cualquiera puede hacerlos por intereses sentimentales propios. Pero si bien Paloma Lafuente recomienda siempre la magia blanca para ello, hay quien prefiere optar por otras vías, como es el caso de la magia negra.

Esta opción es muy diferente, porque no aprovecha sentimientos que tenga la persona objetivo, sino que impone los propios para un interés personal.

En otras palabras, pueden hacer un amarre a tu novio o a tu novia con el objetivo de romper vuestra relación e iniciar con él o con ella la suya propia.

Sin embargo, igual que existe el riesgo de sufrir estos amarres indeseados, también es posible quitarlos y eliminar las influencias negativas, aunque para ello va a ser necesario contar con profesionales con la especialización de Paloma Lafuente, pues son rituales complejos y de gran poder.

8 - Amarres de amor para recuperar a tu ex

Ante una situación de ruptura hay muchas variables a tener en cuenta. Pero la máxima común es recuperar a la ex pareja. Por ello, estos amarres de amor son de los más extendidos, dado que requiere una evolución de ambas partes.

Para ello, además del efecto que tenga el hechizo sobre la otra persona, tú también notarás cambios importantes:

Reconocer tu responsabilidad en el conflicto (aunque sea en un menor porcentaje).

Adoptar un cambio de personalidad para evitar problemas similares.

Adoptar una actitud positiva hacia los cambios que mostrará tu ex.

Priorizar la relación frente a otros ámbitos.

Vigilar la relación cuando se retome, para evitar nuevos conflictos.

9 - Amarres de amor para ser felices juntos

Entre las muchísimas consultas que recibe Paloma Lafuente acerca de posibles amarres de amor, también se encuentran las situaciones en las que no hay ningún problema, que todo marcha bien y que ambos son felices.

¿Por qué acudir a estos servicios en estos casos? Pues lo cierto es que es el mejor momento para hacerlo, cuando todo fluye como queremos, para así mantener ese estatus el mayor tiempo posible.

Para hacerlo, un servicio muy recomendable es el de la cartomancia. Paloma Lafuente descubrió sus aptitudes para la interpretación de las cartas del tarot muy pronto y ha mantenido una dedicación constante hacia ello, con el fin de poder ofrecer el servicio a todas las personas que lo necesiten.

La cartomancia funciona en los conflictos sentimentales como un ejercicio de introspección. Con ella lanzamos una mirada al subconsciente con la que descubrimos las respuestas que necesitamos.

Esta información nos sirve para confirmar si todo marcha bien o si hay algún peligro en el horizonte. Antes de que realmente pueda suponer un riesgo para nuestra relación, con esta advertencia podemos ponernos a trabajar en medidas que eviten que el problema vaya a más.

Por descontado, la interpretación de las cartas del tarot puede servir para mucho más. Por ejemplo, nos ayuda a saber quién puede estar detrás de un conflicto si es que hay terceras personas, si debemos afrontar algún problema no resuelto que pueda afectar a la comunicación o a los sentimientos de nuestra pareja, si alguien está intentando lanzar un amarre o influencias negativas de algún tipo hacia nosotros, etc.

10 - Amarres de amor para enamorar

Otro caso de los muchos que podemos encontrarnos en la solicitud de amarres de amor es el de enamorar a otra persona.

La situación probablemente te sea muy familiar. Sientes algo hacia alguien, que en realidad parece que puede corresponderte, pero no termina de lanzarse o no da muestras claras de ello.

Los amarres de amor en este ámbito pueden ser de gran utilidad para conseguir acelerar las cosas y tener más opciones de iniciar una relación sentimental con esa persona.

Hay que tener en cuenta que, dado que nos basamos en la magia blanca, en realidad esa persona sí debe tener sentimientos potenciales hacia nosotros. De lo contrario el hechizo no tendrá los efectos deseados.

Gracias a servicios como la cartomancia que ofrece Paloma Lafuente, podemos tener las respuestas que buscamos y saber si, por ejemplo, esa persona tiene la base sentimental apropiada para que el amarre de amor funcione.

5 fallos más frecuentes con estos hechizos

Entre los hechizos para resolver conflictos sentimentales, los amarres de amorcobran especial importancia por el poder que tienen y por la capacidad de ofrecer unos efectos consolidados ante cualquier problema.

Como todo en esta vida, las cosas se tienen que hacer bien para que funcionen. Los amarres se pueden hacer por cuenta propia y, si todo se hace correctamente, podremos disfrutar de sus efectos y de una relación de pareja basada en una felicidad en común satisfactoria para ambos.

El problema está en que ante su aparente simplicidad, la gente se vuelca en realizar este tipo de rituales, sin tener suficiente conocimiento o experienciasobre ellos o, peor todavía, basándose en fuentes de información poco fiables.

Antes de hacer amarres de amor: ten en cuenta lo más importante

Si quieres aprovechar los amarres de amor para tus objetivos sentimentales, antes que nada te recomendamos ciertos puntos importantes que debes tener en cuenta:

Si no tienes conocimiento sobre estos hechizos, descártalo, cuenta con profesionales mientras al mismo tiempo vas aprendiendo sobre ellos. Si tampoco tienes experiencia con ellos, lo mejor es que vayas adquiriéndola con ayuda y supervisión, para identificar los posibles errores y cómo ir evitándolos y subsanándolos. Acude siempre a fuentes de información fiables. Las webs oficiales de profesionales en amarres de amor siempre es más aconsejable.

Como puedes ver, en los inicios lo importante es contar con la ayuda apropiada. Si son tus primeros pasos con este tipo de hechizos, lo mejor es contar con los profesionales más reconocidos del sector. En España es Paloma Lafuente, especialista tanto en amarres como en endulzamientos, en interpretación de cartas del tarot y servicios relacionados.

No obstante, incluso contando con profesionales, tu aprendizaje sobre los amarres de amor debe mantenerse constante. Por eso lo primero que te recomendamos es descubrir los 5 fallos más frecuentes con estos hechizos. De esta forma, te será mucho más fácil evitarlos cuando quieras afrontarlos por tu cuenta.

Elegir el hechizo incorrecto para tu problema sentimental

Los amarres de amor son los más poderosos en lo que se refiere a hechizos de esta tipología, ¡pero no son comodines!

No se pueden aprovechar siempre solo porque sean recomendables en estos casos. Es posible que haya otro tipo de hechizos que, para tu conflicto en concreto, sea mucho más recomendable.

Los endulzamientos, por ejemplo, siempre ofrecen algo bueno y ensalzan los valores positivos de la relación para apaciguar cualquier problema de pareja que haya que resolver.

Incluso aunque necesites un amarre de amor, elegir uno incorrecto supondría que no conseguirías que tu deseo al Universo se cumpliese, porque te estarías basando en un ritual inválido.

Mucha gente realiza un amarre de amor y espera resultados en balde, no porque el hechizo no le ofrezca lo que está buscando, ¡sino porque el amarre no es el apropiado!

¿Cómo encontrar el hechizo que necesitas? Paloma Lafuente recomienda en estos casos aprovechar la interpretación de cartas del tarot.

Ella descubrió sus aptitudes para la cartomancia muy pronto y, desde entonces, ha mantenido una dedicación constante hacia ella, para ofrecer la lectura de cartas del tarot como un servicio de gran utilidad a todas las personas que lo necesiten.

La interpretación del tarot en estos casos lo que permite es hacer un ejercicio de introspección, con el que hallar respuestas que están ocultas a simple vista para nosotros.

Respuestas tan importantes como qué ha originado la crisis en la pareja, si alguien está detrás de ello o, por supuesto, hacia dónde nos dirige este camino.

Podemos así ver el futuro con la cartomancia, más concretamente la meta hacia la que estamos yendo de forma imparable por la situación actual, si no cambiamos de rumbo, claro está.

¿Pero y si variamos el camino? ¿Y si tomamos las decisiones apropiadas para reorientar nuestra senda hacia una meta de felicidad? Para ello hay que abordar los cambios oportunos y uno de ellos puede ser un amarre de amor específico.

Es así cómo el tarot nos puede indicar si necesitamos o no un hechizo, qué tipología en concreto y, dentro de ella, qué modalidad específica se adapta mejor a nuestro problema.

Así tendremos la información adecuada para evitar uno de los grandes problemas para quienes no hacen amarres de amor con profesionales, el de equivocarse con el hechizo elegido.

No aprovechar magia blanca en los amarres de amor

Paloma Lafuente recomienda siempre hacer los hechizos en base a la magia blanca, por las ventajas que ofrece, pero también por los riesgos que permite evitar.

La magia blanca se apoya en los sentimientos existentes. Es decir que, si quieres recuperar a tu ex pareja por una ruptura que se ha producido, aprovecha el cariño, la atracción y el deseo hacia ti para ponerlos como sentimientos prioritarios.

En este momento posiblemente no lo sean. El rencor, el enfado y sentimientos similares hacen que una reconciliación a veces sea bastante difícil. Pero eso no significa que los sentimientos no estén, simplemente están ofuscados por otros más negativos.

La magia blanca en un amarre de amor aprovecha estos sentimientos que sí existen y los reorienta con el objetivo de motivar esa deseada reconciliación.

Gracias a ello los resultados que se consiguen son consolidados, se mantienen en el tiempo, ya que se basan en sentimientos que realmente tiene esa persona.

Si optamos por otro tipo de magia como la magia negra, no respetaremos los sentimientos de la otra persona. Esta alternativa lo que hace es imponer sentimientos en base a lo que desea la persona que hace el hechizo.

Se consiguen los mismos efectos, incluso algo más rápidamente, pero sin ninguna base sobre la que apoyarse, por lo que duran poco tiempo y, al desaparecer, la situación es todavía más grave.

Otra ventaja de la magia blanca es que respeta el libre albedrío. Esto es un gran seguro, sobre todo para cuando vayas a hacer los amarres ya sin ayuda de profesionales.

Esta ventaja implica que, cuando se realiza un ritual de amarre y, de forma involuntaria, se comete cualquier error, no se producen consecuencias negativas ni para quien hace el hechizo ni tampoco para otras personas.

Un error en el ritual implica que el deseo al Universo no se va a cumplir, pero la magia blanca actúa como elemento de protección y deja que las cosas fluyan de forma natural, sin provocar nada malo en nadie.

No volcar suficiente intensidad en los amarres de amor

Una de las mayores ventajas de contar con profesionales como Paloma Lafuentees que también ayudan en una preparación personal adecuada.

Los amarres de amor se pueden hacer perfectamente en lo referente a ritual e ingredientes, pero si no volcamos toda la intensidad que se necesita, el deseo al Universo no se verá cumplido.

¿Cómo conseguir esa intensidad tan importante en este tipo de hechizos? Pues hay diversas fórmulas que debes aprovechar de forma conjunta para lograrlo:

Tener fe en los amarres

Tu fe en los amarres de amor debe ser absoluta antes, durante y después del ritual. Una vez elegida esta solución para el conflicto sentimental que tienes, es necesario confiar en que es la solución adecuada y de que vas a lograr tu objetivo.

Tener concentración en el ritual

Paloma Lafuente recomienda entrenar la concentración para poder alcanzar el nivel adecuado en un ritual de amarre de amor.

Si nunca has practicado antes para conseguir esta concentración, la mejor forma de hacerlo es con disciplinas como la meditación o el yoga. Además de ayudarte a conseguir tu objetivo, también te ofrecerán una mejor calidad de vida, dado que te permitirán afrontar las situaciones de una forma más positiva y acertada.

La concentración ayuda a alcanzar el máximo nivel de intensidad en el ritual de amarre y debe ser tanto responsabilidad tuya como también del lugar donde se realiza.

Por este motivo, salvo en contadas excepciones, no se recomienda hacer el ritual de amarre en la casa particular. Hay demasiado riesgo de distraerse o incluso de que alguien lo interrumpa.

En su lugar, es preferible aprovechar los espacios de consulta de profesionales como Paloma Lafuente. Son suficientemente amplios y te garantizan que no va a producirse ninguna interrupción durante todo el proceso.

La respuesta personal ante los efectos de los amarres de amor

Paloma Lafuente advierte en sus consultas que es importante tener claro lo que se desea. Desde luego las cartas del tarot nos pueden ayudar con ello, pero hace falta una valoración personal para tener absoluto convencimiento.

El motivo de esta advertencia es paradójico y es que, cuando se constatan los efectos de los amarres de amor, hay gente que no los acoge positivamente, sino que muestra indiferencia o incluso rechazo.

Esta situación no va a ayudar a que la crisis termine y a que se produzca la reconciliación, sino más bien todo lo contrario, provocará que la otra persona aún se aleje todavía más y que todo empeore.

Hay que tener muy claro lo que se desea al Universo y, cuando se obtenga, la estrategia apropiada es una actitud receptiva.

No usar ingredientes correctos en los amarres de amor

Cerramos este repaso a los 5 fallos más frecuentes con los amarres de amor hablando de los ingredientes.

Un hechizo de este tipo se basa en un ritual en el que utilizamos diferentes ingredientes y también a veces se dicen ciertas oraciones.

Los ingredientes no son en su mayoría difíciles de conseguir, pero hay que saber cuáles son y escoger los adecuados para el ritual.

En la web oficial de Paloma Lafuente tienes ejemplos de algunos de estos rituales de amarres de amor. En ellos se describen los ingredientes y qué diferencias concretas pueden hacer que sean o no los correctos.

El primer paso, por descontado, es escoger el listado de ingredientes apropiado al hechizo. Este conjunto de elementos puede ser de hasta 3 tipologías:

Ingredientes básicos: no tendrás dificultad para encontrarlos, pero curiosamente son los que más errores provocan porque no deberías escoger cualquiera sino aquellos con las características adecuadas. Son alimentos y objetos básicos muy fáciles de encontrar en el día a día.

Ingredientes personales: son aquellos que nos permiten personalizar totalmente el hechizo, por lo que serán muy fáciles de conseguir al ser tú la única persona que puede tenerlos. Hablamos de anillos de boda, regalos especiales, fotografías con tu pareja, etc.

Ingredientes especiales: elementos muy difíciles de conseguir, pero que aportan una gran intensidad al ritual, como las piedras mágicas. Como no es sencillo obtenerlas, normalmente se solicitan a profesionales en amarres de amor, lo que reduce bastante el margen de error.

Los ingredientes básicos son los más fáciles de encontrar, pero curiosamente también provocan numerosos errores en los rituales de amarres de amor.

El segundo paso a la hora de reunirlos es conocer las características más importantes de cada uno de ellos. Esto obviamente requiere formación, que nos puede aportar alguien profesional como Paloma Lafuente. De ahí la importancia de que en los primeros hechizos contemos con gente de su especialidad.

Vemos a continuación algunos ejemplos prácticos: