El Salamanca UDS quiere llenar el Helmántico: abrirá las cuatro gradas y bajará el precio de las entradas con packs ilimitados en la final

El Salamanca UDS ya tiene trazado el plan para la vuelta de la final nacional del playoff y pretende hacerlo a lo grande. De este modo, el club quiere llenar el Helmántico en la vuelta contra el Celta C - Gran Peña y abrirá todo el estadio, -incluidas las zonas de Preferencia y Fondo Norte-, mientras que también bajará el precio de las entradas con respecto a las dos primeras rondas ante el Astorga y el Tordesillas.

Asimismo, tal y como ha podido confirmar SALAMANCArtv AL DÍA con Rafa Dueñas al ser preguntado por este aspecto, la intención tanto suya como de Manuel Lovato es que haya packs ilimitados de 4 entradas por 20 euros para los abonados hasta agotar existencias por zonas. Es decir, tan solo 5 euros por cada localidad y no los 6€ de las fases anteriores. Una cifra muy asequible para poder presenciar un posible ascenso que no se vive en el Salamanca UDS desde 2018. No obstante, también habrá entradas individuales -en función del lugar del campo en el que te sientes- para aquellos poseedores del carnet que no quieran los jugosos packs, pero los no abonados pagarán lo mismo que el resto del curso -15, 12, 8 y 5 €-.

En otro orden de cosas, el partido se disputará el domingo 23 de junio a las 18:00 horas, tal y como había informado este medio a todos sus lectores, y la directiva charra ya está trabajando para poder ir a la Plaza Mayor esa misma noche a celebrarlo con sus hinchas en el caso de que se consiga superar al Celta C - Gran Peña, aunque desde la carretera de Zamora manifiestan un total respeto y humildad por competir con su rival.

SIN SANCIÓN PARA EL CAPITÁN DEL CELTA C

El Gran Peña ha presentado alegaciones para que Mario Cantero no estuviese sancionado en Barreiro por una doble amarilla, mientras que la Federación de Galicia ha accedido a ello y uno de los jugadores más determinantes del equipo podrá vestirse de corto frente a los de Jehu Chiapas.