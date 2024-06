Directivos de Plus Ultra presentan ‘Lazos que nos unen’, su nueva campaña de comunicación de este 2024

El despliegue estratégico de Plus Ultra incluye una significativa presencia en medios tanto nacionales como internacionales, extendiéndose a países como Colombia, Perú y Venezuela

En el marco del mes de mayo, los directivos de Plus Ultra Líneas Aéreas han lanzado su nueva campaña publicitaria, 'Lazos que nos unen', con el objetivo de consolidar su presencia en el mercado y reforzar su imagen corporativa. La campaña destaca cómo la aerolínea facilita la conexión entre las comunidades hispanoamericana y española, utilizando una narrativa conmovedora que se centra en la importancia de los vínculos humanos. A través de un spot de televisión de 30 segundos, Plus Ultra transmite un mensaje que enfatiza que, aunque estemos separados por grandes distancias, los corazones y sueños pueden permanecer unidos.

El director general, Alejandro Delgado, y otros directivos de Plus Ultra subrayan que entender y atender cada emoción que sus pasajeros experimentan es fundamental para la aerolínea. La campaña 'Lazos que nos unen' se enfoca en resaltar la importancia de los lazos emocionales que conectan a las personas, independientemente de la distancia física.

La estrategia de comunicación de Plus Ultra incluye medios impresos y exteriores, aumentando así su visibilidad en el mercado. Además, su presencia en canales digitales maximiza la segmentación y el alcance, facilitando una conexión emocional más sólida entre la marca y su audiencia. Esto contribuye a posicionar a Plus Ultra como una facilitadora de vínculos estrechos y duraderos entre personas de diferentes culturas.

La agencia Newlink Spain ha jugado un papel esencial en este proyecto. Jota González, su director creativo ejecutivo, explica que la campaña no sólo tiene como objetivo promover los servicios de transporte aéreo de Plus Ultra, sino también fortalecer la conexión emocional con sus clientes. La esencia de la campaña se encuentra en la capacidad de la marca para unir España y Latinoamérica, destacando una narrativa auténtica y emotiva que resuena con las experiencias personales de los pasajeros.

El despliegue estratégico de Plus Ultra incluye una significativa presencia en medios tanto nacionales como internacionales, extendiéndose a países como Colombia, Perú y Venezuela. La campaña pone de relieve el rol esencial de la aerolínea en mantener vivos los lazos emocionales entre personas separadas por vastas distancias pero unidas por raíces y sueños comunes. ‘Lazos que nos unen’ va más allá de un simple servicio de transporte; es un compromiso con el fortalecimiento de la comunidad hispanoamericana y española, concluyen los directivos de Plus Ultra.

Directivos de Plus Ultra: “Nuestra esencia y valores”

La aerolínea española Plus Ultra despegó por primera vez en julio de 2015. Sin embargo, no fue hasta junio de 2016 que la compañía inició sus operaciones regulares de larga distancia, conectando Madrid con diversos destinos en Latinoamérica. Desde entonces, ha consolidado su presencia en el mercado aéreo y es conocido por su compromiso con la excelencia y el servicio al cliente.

Firme en sus principios, Plus Ultra se distingue tanto en el ámbito laboral como en la calidad de sus servicios. Los directivos de Plus Ultra Líneas Aéreas promueven el respeto, la colaboración y el trabajo en equipo como pilares fundamentales para ofrecer un servicio de excelencia. La misión de Plus Ultra es clara: llevar a sus pasajeros a sus destinos haciéndoles sentir como en casa, comprometiéndose con la seguridad, el medio ambiente y el desarrollo de entornos laborales profesionales y diversos. Este compromiso se enmarca dentro de su visión de convertirse en una compañía atractiva para volar y trabajar, destacándose tanto en Europa como en Latinoamérica y formando parte de una red global de primer orden, siempre con un enfoque en el crecimiento sostenible.

Los valores que guían a Plus Ultra incluyen la honestidad, manifestada a través del respeto, la ética y el cumplimiento de sus compromisos de manera sostenible. La pasión por el cliente es primordial, siendo la satisfacción de los mismos una verdadera obsesión para la aerolínea. Plus Ultra también se caracteriza por su cohesión integral, actuando proactivamente como un solo equipo para alcanzar sus metas comunes.

Actualmente, Plus Ultra opera vuelos desde Madrid y Tenerife hacia ciudades como Lima, Bogotá, Cartagena y Caracas. Además, la aerolínea ofrece servicios ACMI/Charter, contribuyendo así a satisfacer una amplia gama de necesidades de transporte aéreo. La flota de Plus Ultra está compuesta exclusivamente por aviones Airbus, en concreto, los modelos A340-300 y A330-200. Estos aviones, con una capacidad que oscila entre los 275 y los 299 pasajeros distribuidos en dos clases, garantizan comodidad y eficiencia en cada vuelo.