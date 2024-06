Los abusos sexuales a menores ¿Debe pagarle la Iglesia y el Estado a los abusados por un eclesiástico?

Estos días la conferencia episcopal ha pedido el gobierno que ellos quieren reparar a las víctimas de abuso sexual y esperan la colaboración prometida por el gobierno.

Ya saben que he criticado desde el año 1994 los errores y la negligencia de la Iglesia en numerosos escritos, conferencias y congresos. Y he reconocido que últimamente la iglesia se ha tomado en serio este problema.

También he criticado el anticlericalismo y la ineficacia del gobierno. El informe del defensor del pueblo y el uso del tema que ha hecho “El país” de este tema han sido lamentables. Ahora sigue el disparate contra la Iglesia, como si los abusos fueran solo el problema del clero.

1.- Es un problema nacional y mundial. No es solo un problema de la Iglesia.

2.- No entiendo que si hay que hacer reparación económica a las víctimas se haga solo a las víctimas del clero ¿Por qué no a las víctimas de abusadores civiles? Solo lo entiendo si se hace, un vez más, por anticlericalismo, para que se siga hablando del tema.

¿No tienen derecho todas las víctimas a ser tratadas de la misma forma? ¿Un vecino de la víctima, un padre, un educador, un entrenador de menores, etc., es menos culpable que un cura?

3.- Por mi parte supongo que el sistema judicial puede y debe operar según ley siempre que no haya prescrito el delito. Y así lo hará, en cada caso.

4.- Me atrevo a opinar que en los casos prescritos sería mejor:

a) Ofrecerle terapia gratuita a todos y todas que la necesiten.

b) En los casos prescritos, creo que lo justo es reparar a las personas (será una minoría muy pequeña) en que se pueda demostrar la relación causal entre el abuso y las secuelas a largo plazo que se conserven en la actualidad.

¿Cómo justifico mi postura? Basándome en la investigación y experiencia profesional.

-La mayoría de las víctimas de abuso sexual no tienen efectos significativos a largo plazo.

-Con frecuencia no es posible estar seguro de que determinados efectos a largo plazo se deben a haber sufrido un abuso. Por ejemplo, no se puede concluir de una correlación (asociación o coincidencia) entre el hecho de haber sufrido abuso y tener una depresión. Una coincidencia no prueba una relación causal.

-No todas las víctimas necesitan terapia. Y si formáramos a las familias y a los menores en las escuelas habría menos abusos y menos efectos a corto y, sobre todo, a largo plazo.

Los efectos pueden ser muy graves en algunos casos: la muerte de las víctima de abuso, un trauma grave, dificultades en la vida sexual, etc. etc. Pero generalizar los problemas a largo plazo a todas las víctimas es un grave error.

Hemos pasado del silencio a la alarma y los nuevos mitos sobre los abusos sexuales (López, 2020)

Romper el silencio” fue mi eslogan en 1994. Hoy es. “menos alarma y más eficacia”.

La prioridad, a mi entender, es centrarse en el presente y no en un colectivo de abusadores ¿Por qué centrarse en el clero y no es el mundo las actividades extraescolares, el deporte infantil, los internados y residencias de menores, los campamentos, los familiares, los conocidos de la familia, los propios menores abusadores, etc., etc.?

¿En qué deberían pensar los que nos gobiernan?

a-Prevención en el contexto de la educación sexual, no con programas aislados que refuercen la sexofobia.

Y teniendo en cuenta otros maltratos sexuales (López, 2014), no solo los abusos.

b-Detección para que las víctimas o familiares no guarden este mal secreto.

c-Denuncia de todos los casos.

d-Acompañamiento en el juicio y ayuda a la víctima y sus familias, si la necesitan.