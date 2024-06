Salamanca se vuelca con 'La sonrisa de M4ría'

Con una cena benéfica a favor del proyecto 'La sonrisa de M4ría' se ha iniciado este martes una serie de eventos solidarios cuyo objetivo es apoyar la valiente lucha de 'la princesa futbolera guerrera' y recaudar fondos para la creación de su propia fundación dedicada a la investigación y la ayuda a las familias.

El matador de toros Gonzalo Caballero, Paula Romero, Medical Clinic, El Monje Restaurante, Palacio de Figueroa by el Monje y Grupo Gonzalo Restauración han presentado en el Casino de Salamanca el proyecto 'La Sonrisa de M4ría'. La cena benéfica marca el arranque de las iniciativas organizadas por el torero madrileño, con el fin de apoyar la valiente lucha de M4ría, una princesa futbolera guerrera de 11 años, contra el Sarcoma de Ewing y cuyo objetivo es recaudar fondos para la creación de su propia fundación que va a estar volcada en la investigación y ayuda a las familias de niños que, como M4ría, luchan a diario contra esta terrible enfermedad. Una lucha que no está exenta de sacrificios económicos, viajes, tratamientos, desplazamientos... que desgraciadamente muchas familias no pueden asumir y por consiguiente tampoco tratarse de la mejor forma posible. El propósito de la Fundación será también invertir en investigación del sarcoma de Ewing (un tipo de tumor óseo, agresivo, que afecta predominantemente a niños y adultos jóvenes).

La cena ha contado con la participación de destacadas personalidades del mundo empresarial salmantino. El acto ha contado además con una rifa solidaria conducida por J. Abril, conocido presentador de televisión. La velada estará amenizada por la actuación destacada de Nereida.

Los eventos solidarios continuará con una corrida de toros programada para el día 15 de junio en Alba de Tormes, con Gonzalo Caballero, El Fandi y Manuel Diosleguarde.

Todo lo recaudado en los dos actos, la cena benéfica y la corrida de toros, irá destinado a recaudar fondos para la creación de la fundación.

FOTOS: DAVID SAÑUDO