In memorian, José Antonio Sánchez Gil

Reconozco que puede ser indecoroso y no apropiado para la ocasión, lo siento, pero me gusta la expresión de un amigo que también lo era, como yo, de José Antonio Sánchez Gil. Cuando se lo comuniqué por teléfono noté que cambió la voz, se le hizo más pastosa y arrastrada, denotaba pena sincera porque me dijo enseguida: “Toño, este tío era buena gente”.

Y yo también lo creo así. Apenas tengo referencias personales con él porque José Antonio es una de esas personas a las que ves de tarde en tarde pero cuando lo haces te da realmente alegría de verlo porque en el trato, aunque sea realmente esporádico, se traduce una inmediata conexión positiva. Te da buen rollo. Y a mí José Antonio siempre me daba buenas sensaciones cuando lo saludaba. Y me apena mucho que se haya ido tan pronto porque con setenta y tres años hoy se tiene mucha vida aún por delante (salvo imprevistos).

Por la prensa y otros medios sé de su valía como alcalde de Tavera de Abajo, de la confianza que los vecinos de este pequeño pueblo depositaron en él durante muchos años. Y eso le honra y de eso estaba José Antonio muy orgulloso.

Para mí, que le conozco hace muchos años por cuestiones esencialmente asociadas al universo taurino (José Antonio es hermano del popular divulgador y periodista taurino Leopoldo Sánchez Gil) era muy buena gente.

Lo que yo digo a mi hijo: sé, ante todo, una buena persona.

Y José Antonio lo era. Mis condolencias a la familia.

Descansa en paz amigo.