¿Cómo afecta el Euríbor a tu préstamo hipotecario?

¿Aún no lo entiendes? No te preocupes, en este artículo te vamos a explicar cómo afecta el Euribor a tu préstamo hipotecario. Además, si quieres comprar una propiedad y no sabes por donde comenzar, en inmobiliaria Aliseda podrás encontrar las mejores opciones de financiación a través de un servicio integral.

¿Qué es el Euríbor?

Euríbor es un acrónimo en inglés de European Interbank Offered Rate, que significa tipo europeo de oferta interbancaria y no es más que el interés que los bancos europeos utilizan para el préstamo de dinero entre ellos como instituciones bancarias, en este sentido se utiliza también como punto de partida para el cálculo de los intereses de las hipotecas de interés variable, es decir, las hipotecas de interés de tasa fija no se ven afectadas por el Euríbor.

El cálculo del Euríbor se realiza diariamente utilizando como base el interés interbancario que reportan los bancos más importantes de Europa, a partir de esos datos se establece un promedio en el que se descartan el 15% de los intereses más altos y bajos.

¿Para qué sirve el Euríbor?

El Euríbor es la clave de la transparencia del mercado financiero e inmobiliario, su cálculo tiene influencia no solo en los titulares de hipotecas sino también en el mercado de viviendas en general, pues si el Euríbor baja se estimula la compra de viviendas, mientras que el Euríbor alto compromete a aquellos en situación hipotecaria.

¿Qué relación tienen el Euríbor y las hipotecas?

El Euríbor se relaciona estrechamente solo con un tipo de hipotecas: Aquellas de interés variable, es decir, no tienen un valor fijo, sino que se obtiene de la suma de un índice de referencia, en este caso el Euríbor, durante todo el período de amortización.

Esto hace que la hipoteca pueda tener un curso negativo o positivo, pues el tipo de interés compuesto sumado al cambiante euríbor puede terminar en que la hipoteca suba o baje en diferentes períodos de tiempo, por lo general cada semestre o una vez al año. Desde el 2000 el Euríbor es el tipo de referencia hipotecaria más utilizado.

De esta forma, al utilizar el Euríbor como punto de referencia, las entidades bancarias lo que hacen es calcular una cuota mensual que deberás pagar los siguientes 12 meses, haciendo que la cuota mensual pueda subir o bajar, a diferencia de las hipotecas de interés fijo que no tienen ninguna variabilidad a lo largo del préstamo.

Ahora que ya sabes cómo funciona el Euríbor puedes elegir una hipoteca de interés variable o de interés fijo si no quieres estar sujeto a las variaciones del mercado. Siempre asegúrate de buscar asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión importante, incluso puedes utilizar simuladores de hipotecas para calcular las cuotas de forma rápida y sencilla.