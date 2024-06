La USAL acoge una conferencia de Eva Nogales, destacada científica española a nivel internacional

La USAL acoge la conferencia “Structural Insights into the Regulation of the Gene Silencer PRC2” de Eva Nogales. Será el lunes, 10 de junio, a las 12:00h en el Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG) de la Universidad de Salamanca. C/ Zacarías González 2.

La bióloga y biofísica española, Eva Nogales, es experta mundial en el uso de la criomicroscopía electrónica para la resolución de complejos macromoleculares. Es profesora de bioquímica, biofísica y biología estructural en la Universidad de California, Berkeley, y también es investigadora del Instituto Médico Howard Hughes (HHMI).

Nogales ha realizado importantes contribuciones al estudio de la estructura y función de los complejos proteicos involucrados en la regulación genética y en la dinámica del citoesqueleto, en particular los microtúbulos y sus proteínas asociadas. Uno de sus logros más notables ha sido el uso de la criomicroscopía electrónica (cryo-EM) para visualizar estructuras de proteínas a alta resolución, proporcionando información crucial sobre sus mecanismos de acción.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran los estudios sobre el complejo represivo Polycomb 2 (PRC2), el complejo de inicio de la transcripción de ARN polimerasa II, y la estructura del ribosoma. Su investigación ha ayudado a avanzar en la comprensión de cómo las proteínas regulan la expresión genética y cómo las alteraciones en estos procesos pueden conducir a enfermedades como el cáncer.

Eva Nogales ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, incluyendo su elección a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, reflejando su influencia y liderazgo en el campo de la biología estructural.

Asimismo, cabe destacar el premio Shaw a las Ciencias de la Vida y Medicina, compartido con Patrick Cramer (Premio Nobel Oriental).

La conferencia tendrá lugar en el edificio IBFG de la Universidad de Salamanca el próximo lunes, enmarcado dentro del programa de seminarios externos “Dionisio Martín Zanca”.