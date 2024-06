La Plaza de Anaya se convierte en el escenario del nuevo videoclip de Juanjo Valle

El pasado viernes 7 de junio, tuvo lugar el rodaje del video-clip musical «Tardes en Anaya» en la Plaza de Anaya junto a las escaleras del mismo Palacio. Lugar emblemático e icono de la ciudad de Salamanca. Juanjo Valle cantante y compositor salmantino fue el protagonista del mismo junto a su banda acompañante y ya muy habitual: Antonio Imaz al bajo, Miky Herrera a la Guitarra, Andrés teclados y Moncho batería.

Tardes en Anaya es el nuevo single del cantante y compositor Juanjo Valle. Grabada en los estudios Minus Zero, y producida por Edu Jerez y ya la pueden encontrar en todas plataformas digitales. Spoty, Apple-Music, Youtube etc. Se trata de una pieza llevada hacia ese pop cuidadoso y limpio que hace de la melodía su elemento vertebral.

Juanjo Valle define la canción como un "homenaje a mis amigos, a las horas que pasábamos juntos, que trajeron consigo aunar la amistad para siempre, a esas relaciones duraderas y veces fugaces propias de la adolescencia y a todo lo que fue y pudo haber sido".

La realización del video corre a cargo del equipo audivisual de José Angel Pérez y muy pronto podremos disfrutar este video-clip en los principales canales de difusión visual.