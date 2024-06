Jehu dice que no quiere un rival que "esté lejos" y que el Salamanca UDS es un equipo importante porque "la historia y la plantilla lo dicen"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios de comunicación tras pasar a la ronda final del playoff.

Valoración: "Ha sido un partido complicado porque el Tordesillas nunca baja los brazos y debíamos hacer un partido serio. Se podía meter en la eliminatoria y hemos sido respetuosos, por lo que nos llevamos el premio. Hemos sido consistentes".

Rival: "No quiero uno que esté muy lejos. El que esté más lejos. Es fútbol y da lo mismo, no pasa nada por viajar. El que nos toque será durísimo. Es complicado preparar estos partidos, aunque tenemos experiencia".

Vuelta en el Helmántico: "Ascendí de visitante y perdí de local, me da lo mismo porque nunca sabes que es mejor".

Favorito: "No me interesa si se habla fuera del Salamanca o no. Todos estamos en la misma línea y somos uno de los equipos importantes. La historia y la plantilla lo dicen. Es una fase final y todo puede pasar".

Ambiente: "Es siempre de agradecer a la gente lo que hace y nos ayudan. Seguro que en la fase final son fundamentales. Es importante que la afición se desplace junto al equipor por lo que supone".

Físico: "Llegamos mejor que al primer día de playoff".

Javi Navas: "¿Titular? Pregúntamelo otro día, hoy estoy disfrutando del pase... todos hemos sufrido este año".