No había nadie en la consulta del otro verano

Tengo por norma acudir a las fuentes oficiales cuando escribo sobre cualquier asunto. Ya siento que al hacerlo esta vez, en la tarde del jueves 6 de junio, la página web del Ministerio de Sanidad todavía no ha incluido el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el miércoles 5 de junio, su pleno nº 282. En cualquier caso, por lo leído en las previas y lo escuchado en las reacciones, se trataba de que las comunidades autónomas informaran al ministerio de sus planes organizativos para este verano y, acaso, que se aclarase cómo hacer para que los médicos residentes en los últimos meses de formación adelantaran de algún modo lo que, en un año ordinario, habrían hecho desde junio. En este año extraordinario, al cumplirse cuatro desde que la pandemia postergó el inicio de su travesía formativa hasta el otoño, no está o no estaba tan claro si se puede contar con ellos, y en qué condiciones, para las tareas estivales.

Dicho asunto ha copado la mayor parte de los titulares, y al parecer habrá en verano residentes de cuarto año trabajando solos pero supervisados, quizá no por sus tutores o en los centros de salud acreditados pero sí por otro especialista. Obviamente, pues el hecho diferencial siempre es una planta a regar ahí en el norte, se ausentó la consejera vasca. Pueden estar tranquilos sus administrados con tarjeta de Osakidetza, que en sus pueblecitos leoneses y castellanos, como siempre, los estamos atendiendo, que los médicos rurales de esta tierra, mientras nos dejen, no nos ausentaremos. Aunque Sabina cante que no había nadie detrás de la barra del otro verano intentaremos seguir en el mismo consultorio.

Que un residente de Medicina Familiar y Comunitaria pierda un trimestre de formación con su tutor, en relación con el cupo de pacientes que ha venido siguiendo desde hace nueve meses, no es una buena noticia para su capacitación profesional. Posiblemente durante las últimas semanas ya estaría a cargo en solitario de la consulta, siempre cerca del propio tutor y del resto de médicos del equipo de atención primaria, para ir avanzando en la toma de decisiones, e igual ocurriría en sus guardias en un punto de atención continuada. Si lo hiciera fuera del entorno habitual, pero adecuadamente acompañado, tampoco sería una tragedia. No obstante, esta circunstancia se conocía desde que empezaron el MIR en septiembre de 2020. Celebrar un Consejo Interterritorial para tratarlo en junio de 2024 sencillamente viene a ejemplificar que nuestros políticos, y dentro de ellos los gestores sanitarios, se limitan al corto plazo y a la batalla partidista. Incluso he leído a la médica y madre, ministra y manifestante García, que los residentes han alargado su formación a causa de la pandemia, por lo que se deduce que ni sabe que van a cumplir su tiempo reglamentario, sin más (en tal caso han perdido rotaciones, a causa precisamente de este gran problema sanitario).

Me detendré en la cuestión que no ha sido tan destacada, pese a que la ministra y demás emes afirma que se trata de una ilegalidad y que no se puede aceptar. La realidad es que, desde hace años, médicos sin la especialidad están ejerciendo las funciones propias de Medicina Familiar y Comunitaria. Lo hacen en comunidades en las que la sanidad la gestiona la derecha y en otras en las que la gestiona la izquierda, y por supuesto también los nacionalistas. Todos lo hacen. El Señor Sacyl, mucho. Y como ninguno se libra, el ministerio lo consiente y se libran todos, en aras de garantizar, de aquella manera, la cobertura asistencial, que es competencia autonómica. La ministerial, tan mermada, pasaría por asegurar con pulcritud homologaciones de títulos, por ejemplo. O, por qué no, por levantar esa absurda barrera que deja plazas de MIR sin cubrir, al exigir una nota en un examen para empezar a formarse en una especialidad mientras no se está exigiendo la formación necesaria para ejercerla directamente. ¿No se trata de una surrealista contradicción?

Imagino que la consecuencia casi lógica será que, dentro de unos años, aparecerá en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud un punto en el que se dialogue sobre la convalidación de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria para los médicos que llevan ya años ejerciéndola y que seguirán haciéndolo sin haber atravesado ese cuatrienio de MIR que, oh sorpresa, culmina en 2024 pasado el estío. Son mis compañeros. Con los que trabajo y convivo. A los que no estimo menos por escribir esto. Y también aprendo de ellos y con ellos. Pero si el Sistema Nacional de Salud de verdad entiende que potenciar la Atención Primaria es básico para su pervivencia no se puede seguir sometiendo a nuestra especialidad a este círculo vicioso de degradación, de contrataciones anómalas sin bolsas de empleo y sin unas reglas claras, sin una incentivación real para acceder al período formativo en el que se cobra menos y que muchos médicos ni contemplan como una opción.

Imagino también, y a lo mejor no me equivoco, que el horizonte no supera el verano de 2025, con la fortuna de que los residentes en 2021 (le informo, señora ministra) tomaron posesión en julio, con lo que llegarán a tiempo de hacer el agosto. Mi consejero ya me está buscando compañero, fidelizado o no, con MIR o sin él, para las guardias de ese puente de la Virgen. ¿Más allá...?

En la imagen, el Aliste a su paso por La Torre. Cuando el río no suena, verano lleva bajo el puente.