‘Marujonas’ llega a Salamanca: una obra inspirada en un erasmus que supone un “viaje frenético “y “muy alocado”

Yeison Forero y Carolina Morocho son dos antiguos estudiantes de la Universidad de Salamanca que vuelven a la capital charra. Pero esta vez lo hacen para presentar ante el público salmantino ‘Marujonas’, una obra de teatro creada por ellos mismos.

Este sábado, 8 de junio, estarán en el Espacio Almargen, donde quienes quieran pasar un buen rato de risas y gran ambiente, aún pueden adquirir sus entradas. Pero, ¿qué es Marujonas? En esta entrevista, los creadores nos cuentan detalles de la obra.

Marujonas, comedia satírica y de enredo sobre las marujas de pueblo, ¿cómo surge la idea de crear esta obra de teatro?

Carolina: Surge a raíz de un microteatro escrito en 2018, inspirada en unas amigas mías del erasmus que hice en Katowice, Polonia. De la necesidad de ser conscientes de que hablamos del concepto ’maruja’ como algo alejado, como una señora de barrio mayor, que no tiene otra cosa que hacer que cotillear sobre el resto del barrio. Pero yo viéndome a mi y a mis amigas, comencé a ser consciente de que no era así, de que, marujas somos todas, porque a quién no le gusta un buen cotilleo, da igual la edad que tengas. Años después llegó Yeison para darme un toque de atención, y meterme la mosca en la oreja de alargar esta obrita que duraba 15 minutos. Y entre los dos, mano a mano, hemos conseguido crear un espectáculo de una hora y cuarto, lleno de risas, conciencia y música en directo.

¿Qué se van a encontrar los espectadores en la obra?

Yeison: Un viaje frenético y muy alocado donde la risa nunca falta. Hay algunos momentos donde la ironía puede picar un poco, u otros que hacen reflexionar mucho, pero en general, es una celebración al humor y el desenfado. El disfrute está asegurado.

Habéis estado durante tres meses programados en Madrid con muy buena acogida de público y ahora llegáis a Salamanca, ¿qué supone para vosotros?

Carolina: Supone una felicidad absoluta, casi todo el elenco tiene una vinculación directa con Salamanca y para nosotros es un lugar especial. Llenar en Madrid ha sido muy satisfactorio, sobre todo ver cómo ha ido creciendo y cada vez eran más los espectadores que querían ver el espectáculo.

Yeison: Venir respaldado con muy buena crítica y acogida nos hace desear aún más compartir con el público charro el resultado de algo hecho con mucho esfuerzo.

¿Por qué debe acudir la población charra este sábado a veros?

Yeison: Por qué podrán disfrutar de una comedia bastante intergeneracional. Nuestras marujonas tienen cosas de nuestras madres y abuelas, pero también de nuestras amigas, nosotras mismas, padres, amigos. Al final intentamos demostrar desde nuestra posición que todos y todas somos un poco marujas y la complicidad y el buen rato que se crea con la obra es increíble.

Los dos tenéis pasado en Salamanca, ¿qué significa para vosotros venir con la obra a esta ciudad?

Yeison: Un reencuentro con una ciudad que es un segundo hogar, una sala-asociación cultural, espacio almargen que nos permite como grupo de teatro independiente poder compartir nuestro trabajo con amigos, amigas, familia y con todo el público en general. También para nosotros es especial estrenar la versión larga de la obra, ya que hemos añadido 20 minutos más por lo que en muchos sentidos es especial y emocionante.

Carolina: Para nosotros Salamanca es casa, es el lugar donde sabíamos que la acogida iba a ser bonita, nuestros comienzos en el mundo de la interpretación y la dramaturgia comenzaron aquí y volver siempre es especial.

Y para el futuro, ¿gira por más ciudades?

Carolina: De momento, estamos confirmados en el Teatro Cervantes de Valladolid dentro de las fiestas de esta ciudad el 31 de agosto y 1 de septiembre. Volveremos a Madrid a empezar temporada en otoño.

Yeison: Barcelona a partir de octubre y bueno ojalá sean muchas más ciudades y fechas. Volver a Salamanca en un futuro siempre será un placer, desde luego.