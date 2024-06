Lydia Lozano desata la locura en Salamanca: "Mi primer viaje con amigas fue aquí"

Lydia Lozano ha desatado la locura en Salamanca. Concretamente en el Centro Comercial El Tormes, donde este sábado ha llegado para inaugurar la nueva tienda de Koker, marca con la que ella trabaja desde hace años. Decenas y decenas de personas han acudido hasta el espacio comercial para conocer en persona a la periodista.

"He estado muchas veces, es más, mi primer viaje con amigas fue aquí", ha relatado Lydia en declaraciones a este medio de comunicación. "Por cierto, ligamos muchísimo", ha añadido. Pero no solo como ocio, también había venido para trabajar. "Una vez vine a hacer una guardia de Isabel Sartorius, no pillamos las fotos, no las pillamos, pero íbamos por la Plaza Mayor, íbamos por aquí, por ahí y todo el mundo gritaba ¡que acaban de pasar, que acaban de pasar, y digo, no me lo puedo creer!", recuerda entre risas.

Aunque hacía mucho tiempo que no venía a la capital del Tormes, "siempre que he venido me lo he pasado muy bien".

A la pregunta de con qué lugar o zona de la ciudad se queda, asegura que "la Plaza Mayor, los bares que había detrás, las callejuelas, todo eso a mí me encantaba, sobre todo el ambiente que hay en Salamanca. Es un ambiente de muy buen rollo", explica.

La ex colaboradora de Sálvame, cuenta que profesionalmente está en un buen momento. "En mañaneros estoy maravillosamente, me he encontrado un equipazo, también hay parte de guionistas y tal que estaban en Telecinco, en el Deluxe y tal y me he ecnontrado a un Jaime Cantizano que no sabía que tenía tanto sentido del humor, me parecía siempre como muy correcto. Nunca había trabajado con él y es muy grande", cuenta.

Con respecto al programa que protagoniza con algunos antiguos compañeros en el canal de streaming Quickie "¿Qué quieres qué te diga? Cuando nos fuimos la gente nos ponía a parir pero luego la gente se volvió a enganchar a un programa que ha sido 14 años líder de audiencia, la verdad es que da mucho morbo y que en 14 días te llame una televisión. Que de verdad que lo hemos dicho que no es por dinero. Ahora es un experimento de dos meses y vamos a ver qué pasa después del verano".

Con motivo de la inauguración de esta tienda de ropa en el Centro Comercial El Tormes, decenas de personas se han acercado apra charlar y hacerse fotos con Lydia. "El buen rollo es lo que transmite esta tienda. Yo llevo Koker en mi vida, es que se me ve en televisión. Cuando entro a un plato con tanto color ya me dicen que llega Lydia la de los colores. Me encanta, y el naranja también, es más, en mi casa casi todo es naranja".

A todos los salmantinos que se han acercado a verla les lanza un mensaje: "Me encanta, me da un buen rollo porque es que está ya todo el mundo con una sonrisa en la boca. Pues a disfrutar de ellos", ha concluido la periodista y colaboradora.