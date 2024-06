La actriz Elisa Drabben, de ‘Aquí no hay quien viva’ a Salamanca: “Tengo ganas de compartir el escenario con artistas salmantinos”

Elisa Drabben en una actriz española con gran trayectoria a sus espaldas. Desde los 7 años lleva participando en diferentes series de televisión y obras de teatro, trabajando con grandes profesionales del panorama nacional como fue el caso de ‘Aquí no hay quien viva’ o más recientemente en ‘El pueblo’.

Este sábado llega por primera vez a Salamanca con la obra ‘Marujonas’, de los creadores Yeison Foreso y Carolina Morocho, quienes tienen pasado salmantino en su corazón. En este entrevista que ofrece a SALAMANCA AL DÍA conocemos un poco más a Drabben y a la obra con la que este 8 de junio, se estrena en un escenario charro.

Más de 20 años en el mundo de la interpretación, ¿qué balance haces de tu evolución en este ámbito?

¡Ayy! 20 años ya ? Madre mía, acabo de ser consciente que ya casi soy old school. Yo creo que mi balance es completamente positivo porque he conseguido un balance en mi vida. Es difícil ser niño actor y que con los años que pasan y sobretodo las etapas más importantes tu vida y perfectamente podría haberme desenamorado de la profesión. En mi caso, no me he desenamorado y por supuesto he pasado por una formación completamente necesaria, pero debido a mi experiencia he podido mantener los pies en la tierra y mantener una buena relación con esta profesión en cuestión de Salud mental y no verme frustrada y decaída por recibir un no tras no seguido, porque esta profesión es así: pasión, paciencia y perseverancia.

Con experiencia en teatro y televisión, ¿con qué formato te sientes más identificada?

Creo que al final todo depende del proyecto, cuando el equipo es sano y el proyecto te apasiona me mueve igual hacer teatro, cine o tv.

En tv, has participado en producciones que son historia de la tv en nuestro país, como ANHQV o EL PUEBLO, ¿cómo es trabajar con profesionales de ese calibre?

Creo que es una cosa que me doy cuenta a posteriori. En el momento no eres consciente, son profesionales como cualquier otra persona. Lo que es un privilegio es poder rodar proyectos de calidad, con medios en los que vives cosas y experiencias que son completamente únicas y te enriquecen como actor de una manera que ninguna escuela puede hacer.

Ahora estás en Marujonas, una comedia de teatro interpretada por ti junto a Yeison y Carolina, ¿Qué te está aportando esta experiencia?

Darme cuenta que si crees en un proyecto de tal manera que lo das todo y que encima te rodeas de gente como yeison, carol, Pedro (pianista) Carlos (pianista) sarah (actriz) andrea (técnica de Luces) que creen igual que tú o más hace que este barco vaya a contramarea, consiguiendo objetivos y que enriquece completamente el corazón y la Salud mental. Esta oportunidad que me dieron yeison y carol de formar parte de esto y salir exitosas de una autoproducion autogestionada y autollorada (como bien diría carolina) es un completo regalo.

¿Es la primera vez que actúas en Salamanca?

Si y que ganas de compartir escenario con artistas salamantinos en mi primera vez para vivirlo y disfrútalo con el público como debe ser.

¿Por qué Salamanca deber acercarse el sábado a ver esta obra?

Van a salir azotados por una gran serie de carcajadas entre reflexión y reflexión y al igual el público puede sentirse reflejado con algún personaje o con alguna situación, porque al final marujonas somos todxs y Pedro Quirico al piano es todo un deleite para los sentidos.