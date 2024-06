La Filmoteca regional organiza la I Muestra de Cortometrajes FILMOCYL

La Filmoteca de Castilla y León, en colaboración con la Universidad de Salamanca, ofrece este mes de junio una programación donde destacan los cortometrajes tras el estreno de la I Muestra de Cortometrajes FILMOCYL, con una gran variedad de proyectos premiados en diferentes festivales. Todos ellos, junto al resto de programación, se podrán disfrutar los días seleccionados a partir de las 19:30 horas en el Teatro Juan del Enzina con entrada libre hasta completar aforo.

I Muestra de Cortometrajes FILMOCYL

Los días 17, 18, 19 y 20 de junio se celebra esta muestra que pretende poner el foco en una parte esencial del séptimo arte como es el cortometraje, considerando que el cine comenzó con ellos. En la actualidad, sigue siendo el punto de partido para aquellos que se inician en la realización cinematográfica y es un formato fértil para la innovación y la experimentación.

En esta muestra se reúnen trabajos premiados en festivales de distinto ámbito: uno imprescindible para los cortometrajistas de nuestro país, la Semana de Cine de Medina del Campo; un festival en Valladolid creado por amantes del cine, La Fila de Cortometrajes; una selección internacional de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine y una selección de trabajos de la convocatoria Rueda con Rueda.

Un total de 26 proyecciones serán los protagonistas de los cuatro días seguidos que celebran la diversidad y creatividad de este formato. Una muestra que aspira a tener continuidad y a crecer cada año. A esta selección de premiados, les acompaña el último título de Pedro Almodóvar.

Lunes 17 de junio

Se podrá visualizar lo último de Pedro Almodóvar y tres títulos de galardonados en la Semana de Cine de Medina del Campo (SECIME). La tarde comenzará a las 19:30 horas con: ‘Mentiste Amanda’ (Eva Libertad y Nuria Muñoz, 2024), ganador del Roel de Oro al Mejor Cortometraje en la 37ª SECIME de 2024; ‘La gran obra’ (Álex Lora, 2024), con Mención del Jurado y el Premio al Mejor Guion en la misma edición y ‘Alegre y olé’ (Clara Santaolaya, 2023), galardonado con el Premio a la Juventud en la 36ª SECIME de 2023. A continuación, se proyectará ‘Extraña forma de vida’, la última realización de Pedro Almodóvar, rodada en el desierto de Tabernas en Almería y presentada en el 76º Festival de Cannes en 2023.

Martes 18 de junio

El British Council y la Filmoteca presentan, en colaboración con la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), los Bafta Nominated Shorts, los mejores cortometrajes británicos del año. El programa incluye la selección de la categoría British Short Film y la de British Short Animation, así como los ganadores en cada categoría de los premios BAFTA 2023. Representan historias diversas de la sociedad británica, con gran habilidad artística y técnica, destacando algunos de los mayores talentos del cine británico.

Entre los títulos de este año se encuentran ‘An Irish goodbye’ (Tom Berkeley y Ross White, 2022), ganador del BAFTA al Mejor Cortometraje Británico y del Óscar al Mejor cortometraje de acción real, ‘The boy, the mole, the fox and the horse’ (Peter Baynton y Charlie Mackesy, 2022), ganador del BAFTA al Mejor Corto de Animación. También se proyectarán ‘Bazigaga’ (Jo Ingabire Moys, 2022), ‘Your mountain is waiting’ (Hannah Jacobs, 2021), ‘Bus girl’ (Jessica Yu-Li Henwick, 2022) y ‘Middle watch’ (John Stevenson y Aiesha Penwarden, 2022).

Miércoles 19 de junio

Turno de los premiados del Festival La Fila de Cortometrajes, que se celebra anualmente en Valladolid por la Asociación Cultural de Cinematografía La Fila. Para esta sesión se han seleccionado cinco cortometrajes del Palmarés de la edición 28 del Festival La Fila de Cortometrajes, celebrada del 8 al 13 de abril de 2024 en Valladolid.

‘Artesanía’ de David Pérez Sañudo premio al mejor cortometraje de ficción; premio al mejor documental, ‘Maryam’ de Ahmad Maboodi; ‘El trono’ de Lucía Giménez, diploma al Mejor Guion; ‘Pequeño’ de Mariona Terés, diploma a la Mejor Actriz¸ ‘A rapariga de olhos grandes e o rapaz de pernas compridas’ de María Hespanhol, mención especial del Jurado en animación.

Jueves 20 de junio

Cierra el maratón de cortometrajes los ganadores del Festival Rueda con Rueda, un festival de cortometrajes online que desde 2016 promociona la cultura vitivinícola vinculada a esta Denominación de Origen y promueve los rodajes en sus bodegas y viñedos.

Se han seleccionado 11 cortometrajes premiados en el festival, abarcando desde la edición 2019 hasta la edición 2023: ‘Trekkies’ (Kiko Prada, 2019), ‘Fin de (algo)’ (Alba Pino, 2020), ‘Pies’ (Álvaro Meana, 2020), ‘Año uno’ (Pablo Bautista, 2021), ‘Fugaz’ (Javier Gómez Bello, 2021), ‘Canciones de verano’ (Pablo Bautista, 2022), ‘Resucitar a un bonsái’ (Herminio Cardiel, 2022), ‘Ya nadie se queda’ (Livia Guerra, 2022), ‘Alcornoques’ (Dani Seguí, 2023), ‘La culpable’ (María Guerra, 2023) y ‘Macumbo’, (Christian Femenia, 2023).

Día Mundial de las Personas Refugiadas

El jueves 20 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas. La Filmoteca de Castilla y León, junto a Accem, una asociación sin ánimo de lucro española especializada en la atención de personas refugiadas, migrantes y en situación o riesgo de exclusión social, dedica un ciclo de tres cortometrajes y la mesa redonda ‘Refugiados y protección internacional. Experiencias vitales’.

Este encuentro, dedicado a las experiencias vitales de las personas refugiadas, estará dirigido y moderado por Emilio Pascual, con la participación de la directora de la Filmoteca, Maite Conesa, la abogada de Accem Coral de Luis, que explicará cómo es jurídicamente la figura del refugiado, junto a diferentes usuarios de la organización que van a contar su periplo hasta llegar a España.

Este acto tendrá lugar en el Patio de la Filmoteca (C/Doña Gonzala Santana, 1) a las 18:30 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

Además, se ha hecho una selección de tres cortometrajes ligados a este asunto que se proyectarán el viernes 21, sábado 22 y domingo 23: ‘Nana’ (2005) de José Javier Rodríguez Melcón e Ignacio Monge Cortés, ‘Nuestro ranchito’ (2005) de Alfredo Lammie y Juan Carlos Zeledón, y ‘Proverbio chino’ (2006) de Javier San Román Martín.

Ciclo Comunidad SEMINCI

Una vez más, el ciclo cinematográfico Comunidad SEMINCI ha tenido una estupenda acogida en la región. Desde febrero se han proyectado los cuatro largometrajes seleccionados en las localidades de Ponferrada, Salamanca, La Bañeza, Ciudad Rodrigo y Zamora. El ciclo concluye este mes con las proyecciones de Ávila.

Las últimas fechas para disfrutar de este ciclo, en Ávila, son: 5 de junio – ‘La imatge permanent’; 12 de junio – ‘En nombre de la tierra’; 19 de junio – ‘Las ocho montañas’; 26 de junio – ‘Muyeres’. Se proyectarán en el Palacio del Episcopio a las 20:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Programa didáctico. Disfruta y aprende más

Dentro de la programación de junio también se contemplan talleres especiales como: ‘Revélame otra vez’ y ‘Los mayos de la Prospe’.

El miércoles 12 de junio de 11:00 a 14:00 horas y dirigido a todos los públicos, la Filmoteca acogerá el taller ‘Revélame otra vez’ en la sede (C/Doña Gonzala Santana, 1). Es un proyecto didáctico de la Filmoteca que acerca a los públicos la obra y la biografía de los grandes nombres de la fotografía de Castilla y León. Los asistentes a los talleres trabajarán con las imágenes más icónicas de este fotógrafo y cineasta para experimentar algunos de los procesos fotográficos antiguos, como las técnicas de la cianotipia y el virado con sustancias naturales. Los protagonistas será Luis Cortes (1924-1990) y Paulette Gabaudan (1924-2024).

La entrada es libre y el público determina el tiempo que quiere permanecer dentro del horario dispuesto (la asistencia de menores de 12 años tendrá que ser en compañía de una persona adulta).

A partir del 12 de junio, la Filmoteca proyectará secuencias de sus películas y expondrá una selección de las fotografías de la exposición Luis Cortés, fotógrafo y cineasta, que organizó en 2006, acompañada por un libro del mismo título, con texto de Paulette Gabaudan y que incluye un DVD con varias de las películas realizadas por ambos en 16mm.

La Filmoteca colabora en los Mayos de La Prospe con su nuevo proyecto didáctico y de aprendizaje compartido, Chispas, a través de la exposición ‘Esto no es una escultura griega’, con la que trata de poner en evidencia aquellos estereotipos sobre el cuerpo humano que afectan a nuestra sociedad actual. Durante todo el año, junto al proyecto ‘La inclusiva’, y gracias a la colaboración de las personas de prácticas del curso 2023-2024, y los Ciclos de Mediación Comunicativa y Educación Infantil del Instituto de Enseñanzas Aplicadas, se ha creado un mural fotográfico, un fanzine y un taller de fotomontaje en vivo que podrán disfrutarse durante ese día en la Calle Lugo, 23 (Salamanca) a partir de las 17:00 horas, con entrada libre.

Exposiciones, visitas guiadas y talleres

La exposición ‘Los secretos de la linterna mágica’ continúa debido a la demanda de talleres y visitas guiadas. Una serie de estudios y experimentos sobre la luz y la sombra realizados en el siglo XVII por el jesuita alemán Athanasius Kircher, ponen el valor a lo que en los tres siglos siguientes formarán parte del espectáculo siendo un antecedente del lenguaje audiovisual.

En la sede de la Filmoteca, de forma permanente, está expuesta ‘Artilugios para fascinar’, compuesta por aparatos e imágenes anteriores o contemporáneas a la aparición del cinematógrafo. La Filmoteca ha mantenido siempre una vinculación especial con este dispositivo al custodiar, dinamizar y exhibir de forma permanente la Colección del cineasta Basilio Martín Patino.

Se podrá disfrutar de ambas exposiciones y resto de actividades en el siguiente horario expositivo: de martes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas. Lunes cerrado.

Pueden solicitar talleres y visitas guiadas a las exposiciones contactando con la Filmoteca de Castilla y León por vía telefónica, por correo electrónico o presencial durante el horario expositivo. Además, pueden consultar la página web oficial del centro: filmotecadecastillayleon.es

La programación

I MUESTRA DE CORTOMETRAJES FILMOCYL

Lunes 17

LO ÚLTIMO DE PEDRO ALMODÓVAR Y PREMIOS DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE MEDINA DEL CAMPO | 86’

- MENTISTE AMANDA

- LA GRAN OBRA

- ALEGRE Y OLÉ

- EXTRAÑA FORMA DE VIDA

Martes 18

BAFTA SHORTS 2023 | 113’

- BAZIGAGA

- AN IRISH GOODBYE

- YOUR MOUNTAIN IS WAITING

- BUS GIRL

- THE BOY, THE MOLE, THE FOX AND THE HORSE

- MIDDLE WATCH

Miércoles 19

PALMARÉS FESTIVAL LA FILA DE CORTOMETRAJES 2024 | 79’

- ARTESANÍA

- EL TRONO

- A RAPARIGA DE OLHOS GRANDES E O RAPAZ DE PERNAS COMPRIDAS

- PEQUEÑO

- MARYAM

Jueves 20

CORTOMETRAJES GANADORES DEL FESTIVAL RUEDA CON RUEDA | 82’

- LA CULPABLE

- MACUMBO

- ALCORNOQUES

- RESUCITAR A UN BONSÁI

- CANCIONES DE VERANO

- YA NADIE SE QUEDA

- FUGAZ

- AÑO UNO

- FIN DE (ALGO)

- PIES

- TREKKIES

19.30 h. Teatro Juan del Enzina, C/ Tostado, 8 (Salamanca)

Entrada libre hasta completar el aforo

DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS

Jueves 20 | 18.30 h. | Patio de la Filmoteca

Presentación del ciclo de cortometrajes

Mesa redonda Refugiados y protección Internacional. Experiencias vitales

Presentan: Emilio Pascual, Maite Conesa y Coral de Luis

Viernes 21, sábado 22 y domingo 23

SELECCIÓN DE CORTOS PREMIADOS EN EL FESTIVAL REFUGIADOS EN EL CINE | 20’

- NANA

- NUESTRO RANCHITO

- PROVERBIO CHINO

Entrada libre hasta completar el aforo

Durante el horario expositivo

La Barraca de la Filmoteca

Filmoteca de Castilla y León

C/ Doña Gonzala Santana, 1 (Salamanca)

PROGRAMA DIDÁCTICO. DISFRUTA Y APRENDE MÁS

- Miércoles 12 | 11.00 a 14.00 h.

Revélame Otra Vez

Luis Cortes (1924 - 1990) y Paulette Gabaudan (1924 - 2024)

- Viernes 21 | 17.00 h. | C/ Lugo, 23

Mayos de la Prospe

Colaboración externa

Talleres y visitas guiadas

EXPOSICIONES

- A partir del 12 de junio, Exposición y obra audiovisual de Luis Cortés

- Los secretos de la linterna mágica

- Artilugios para fascinar. Colección Basilio Martín Patino