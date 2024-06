Jehu confirma conversaciones con Lovato en el Salamanca UDS: "Lo que más nos interesa es ascender. Me ha transmitido que quiere ascender"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios de comunicación en la previa de la vuelta con el Tordesillas.

Vuelta: "Lo afrontamos de igual manera: con tensión y convicción porque es el último partido oficial que tenemos en Liga. Hay que ser inteligentes y manejar los momentos. Debemos ser verticales. Esperaría no ver un Tordesillas parecido al Astorga, el Salamanca ese día trató de hacerlo lo mejor que pudo y el planteamiento del rival no fue el esperado. Esto es fútbol y pasa en todas las categorías. El Salamanca siempre tiene un modo de juego y nunca dependemos del rival mientras he estado al frente".

Tocados: "Están entre algodones y ojalá podamos tener a todos tanto en el campo o en el banquillo. Habrá qué ver lo de Javi Navas dependiendo de lo que nos digan los doctores. Lo importante es la salud del jugador".

Rotaciones: "Para nada, saldremos con lo mejor que tengamos. No me vale alguien que tenga muchas ganas y esté a un 80% porque se va a jugar a muerte en el campo por todo lo que hay en juego...".

Lluvia: "No me preocupa nada el tema del césped".

Sant Andreu: "Duele bastante, luego ves lo que ha sido el Sant Andreu y duele un poco más. Duele por lo que significó, pero estás tranquilo por el rival contra el que perdiste. No te deja sabor amargo como esos rivales que con poco te ganaron. Cualquier ascenso hubiera sido un justo".

Fase nacional: "No, no miramos. Todo el tiempo vemos, no solo yo, también los jugadores, pero vemos fútbol porque nos gusta y no es por pensar en más adelante. Si hay algún conocido se mira más. Partido a partido vamos un poco mejor y la plantilla es más completa hoy que hace una semana. No me pongo medallitas como entrenador, ¿para qué? Vine por el ascenso y la Copa del Rey. Son cosas de ustedes los de la prensa...".

Ambiente: "La afición va de poco a poco y los resultados cortos incentivan más. Vendrán más gente que contra el Astorga y son un motor fundamental".

Lovato: "Sí, hemos hablado de cosas importantes. Lleva tiempo Manuel por Salamanca y habrá más charlas. Lo que más nos interesa es ascender. Me ha transmitido que quiere ascender. Creo que si asciendo tengo contrato por cinco años o vitalicio... (bromea)".