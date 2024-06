Cascón confirma su continuidad en el Santa Marta

Víctor Cascón ha dado el visto bueno a su continuidad en la UDSM una temporada más. De esta forma, el club consigue la renovación de la columna vertebral del equipo de la pasada campaña, que tan buen rendimiento consiguió en la Liga, conquistando la permanencia casi dos meses antes de la conclusión de la competición.

Cascón ha sido uno de los futbolistas más destacados del equipo en el año de su regreso a la UDSM tras su periplo en Estados Unidos, donde dejó una extraordinaria sensación en cuatro campañas. En 2017 se incorporó a la Universidad Lenoir-Rhyne, conjunto en el que se convirtió en una de las piezas clave, llegando a ser capitán y líder del equipo. Durante varios veranos disputó la USL League Two, primero con el Santa Cruz Breakers FC, en 2018, y posteriormente con el NC Fusion, en 2021, alcanzando la final nacional de la competición. El pasado verano disputó la NPSL con el Napa Valley 1839 FC, antes de recalar en la UDSM.

Su carrera en Estados Unidos fue muy brillante, con varios premios incluidos, como estar incluido el mejor once de la Conferencia, del Estado y de la región de Carolina del Norte varios años, así como mejor jugador ofensivo en 2021, Wayne B. Powell Student-Athlete Award of Excellence y All American.

La pasada campaña disputó 33 partidos con la Unión Deportiva Santa Marta y anotó tres goles, siendo el segundo futbolista con más minutos, con 2.918, solo por detrás de Rivas.

Con la confirmación de la continuidad de Cascón, la UDSM tiene muy avanzada la confección de la plantilla para la próxima campaña, con un total de 19 futbolistas. Ya han renovado Cascón, Chopi, Tena, Sergio del Río, Astu, Mito, Santos, Villardón y Quijano. A ellos se unen los que ya tenían contrato para la próxima temporada: Diego Alonso, Rivas, David Martín, Álvaro Ramos y Omar. Y junto a ellos, la dirección deportiva ha cerrado la incorporación de cinco fichajes: Kevin (Tropezón), Manu Mosquera (CSD Arzua), Youssef y Álvaro Bueno (Salamanca UDS) y Mano Tata (Racing Rioja).