Lección magistral de Marco Pérez en Las Ventas: "Estoy viviendo un sueño. Me considero un privilegiado"

Nada más aparecer por las inmediaciones de la plaza de toros de Las Ventas se formaron corrillos en torno a Marco Pérez, la joven promesa del toreo que ha sido protagonista del coloquio organizado por la Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid esta mañana en la Sala Antonio Bienvenida. Todo el mundo quería fotografiarse junto al espada charro, que vestido de manera juvenil e informal, y con una oratoria impropia de alguien de su edad, ha dado una lección a través de la palabra en la plaza de toros más importante del mundo.

La primera intervención de Marco Pérez fue para recordar su gran triunfo en Las Ventas en la matinal del pasado 15 de mayo de 2023, cuando salió en hombros por la Puerta Grande: "Fue una mañana mágica, muy especial. Era mi primer paseíllo en la plaza de toros más importante del mundo y por momentos pude sentir el toreo que a mí me gusta. Siempre guardaré esa mañana en mi corazón". Además, el salmantino explicó cómo vive el momento actual en el que se encuentra, con todos los focos y las miradas del toreo puestas en él: "Vivo asimilando cada día lo que me está pasando. Me considero un privilegiado y estoy viviendo una etapa preciosa, estando anunciado en ferias y plazas de máxima categoría que invitan a sacar mi mejor versión. Es lo que soñaba cuando empecé".

En una charla conducida por el periodista Iñigo Crespo, y ante un lleno a rebosar en la sala ubicada en los bajos del Tendido 1 de Las Ventas, Marco explicó como hace para compaginar sus estudios con su profesión: "Siempre he compaginado bien los estudios con los toros. La vida te exige unos conocimientos y una educación que te dan sin duda los estudios. Además me ayuda a normalizar mi vida diaria. El ir al colegio y relacionarme con mis compañeros de clase, que no tienen nada que ver con la profesión, me ayuda a desconectar y a relajarme".

Una de las preguntas más esperadas era la de para cuándo los compromisos en plazas de primera categoría, a lo que el joven espada no tuvo dudas al responder de manera rotunda: "Tengo la suerte de irme placeando y rodándome para que el día que me acartele en una plaza de primera como Madrid, Sevilla o Valencia es porque estaremos seguros de que sí o sí va a pasar algo importante. Es un reto muy importante y con mucha exigencia y hay que ir muy preparado para ello. Soy consciente de que la gente me va a exigir y para eso la mentalización y la preparación es muy importante. Siento la necesidad de entrenar duro y mejorar cada día".

En el acto también hubo tiempo para hacer un repaso a su paso por la Escuela Taurina de Salamanca, a los vertiginosos números de su corta pero intensa carrera, a los triunfos más sonados, a su presencia en carteles con las máximas figuras del toreo y a la rivalidad existente con los novilleros del escalafón, a lo que Marco Pérez objetó: "Hay muchos novilleros muy buenos que quieren triunfar, al igual que yo, todos los días. Eso me hace sacar un instinto que me hace superar una línea que quema y que me hace hacer cosas que, por ejemplo en un tentadero, no sería capaz".

Antes de finalizar, el salmantino explicó qué le supone el gestionar esa responsabilidad y esa fama a tan corta edad: "Que me reconozca la gente por la calle me enorgullece. Es un sueño que estoy viviendo. Todo ello me hace pensar que cuanto mayor es el reto, mayor es la motivación con la que lo afrontas".