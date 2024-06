Jon: "Este año queremos cambiar los llantos de tristeza del Sant Andreu en otros de alegría con el ascenso del Salamanca UDS"

"Me levanté y dije 'pf, 4 de junio'. Duele todavía, no lo voy a negar. Fue un día duro y pasará el tiempo, pero no lo vamos a olvidar", ha comentado

Jon Villanueva, portero del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación antes del partido de vuelta con el Tordesillas.

Sensaciones: "Son positivas, pero ya desde Navidad hemos demostrado una regularidad importante. He visto al equipo serio y somos determinantes en las áreas. Defendemos bien y marcamos arriba, por lo que toca seguir así y minimizar errores. Todos hemos visto el cambio en la segunda vuelta y el Salamanca es otro desde el parón".

Sin encajar en playoff: "Intento darle la importancia justa a ese tipo de cosas y lo dejo en anécdota. Mi nombre no debe salir, debe salir el del equipo. No dejamos tener ocasiones a los rivales y todos los arriba se dejan el alma para que haya una buena presión".

Nada de confianzas: "Entiendo que el aficionado pueda ver confianza, pero nosotros no debemos hacerlo y en el fútbol pasa de todo. Debemos afrontar la vuelta igual que en la ida. Un gol mete al Tordesillas en la eliminatoria y hay que ir con cautela. Hay que salir con la misma actitud que en Tordesillas y que se juegue a lo que le interesa al Salamanca".

Un año de Sant Andreu: "Me levanté y dije 'pf, 4 de junio'. Duele todavía, no lo voy a negar. Fue un día duro y pasará el tiempo, pero no lo vamos a olvidar. Ni nosotros ni los aficionados, aunque tenemos la oportunidad de volver a intentarlo, eso es lo más bonito que te da el fútbol. Hay ganas de pelear porque aquello del Sant Andreu se nos escapó y este año queremos cambiar los llantos de tristeza en otros de alegría con el ascenso".

Fase nacional: "Me gusta tener cuidado con todo e intento que no se hable de estas cosas dentro del vestuario. Todo lo que sea mirar a otros rivales nos resta opciones de hacer un buen partido el domingo. Yo no veo nada y le digo a los jóvenes que ese no es el camino".

Futuro: "Siempre he dejado clara mi situación y estoy feliz en la ciudad, el día a día, el cuerpo técnico o con Luis, que es con el que más tiempo paso. La masa social del club te hace querer seguir aquí un año más".