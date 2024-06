El PP pone en valor en Salamanca "el trabajo que se realiza por parte de la ganadería de bravo"

En el Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo; la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín; y la consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, María González Corral, han defendido y mostrado su apoyo al campo, agricultores y ganaderos, y entre ellos, al mundo del toro bravo. Por ese motivo y en el marco de la campaña electoral a las europeas del 9J, Martín ha firmado un documento de apoyo a la tauromaquia con el presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos.

"Quienes mejor representan el cuidado de medio ambiente son nuestros agricultores y ganaderos que son las personas que cada día se manchan las botas cultivando la tierra sacando adelante las explotaciones ganaderas. Al contrario de lo que hacen otras personas desde sus despachos como la candidata del Partido Socialista, Teresa Ribera, desconociendo que este sector es realmente importante sobre todo en una provincia para Salamanca, que es un motor económico y que está pasando malos momentos precisamente a consecuencia del olvido en que lo tiene sumido el gobierno de Pedro Sánchez".

Así, ha afirmado Carbayo, "se ve un claro contraste entre el compromiso que tiene el Partido Popular y en esta tierra el gobierno de la Junta de Castilla y León. Es la que más rápidamente está tramitando las ayudas de la PAC, la que más ha apostado por las ayudas contra la sequía, también contra la EEH". En Europa "vamos a apoyar sin fisuras a los agricultores y ganaderos, que lo que nos piden fundamentalmente es menos burocracia, más flexibilización y sobre todo más presencia en los mercados".

Salamanca, ha recordado, María González Corral, es la provincia con más cabezas de vacuno y también lidera el ránking en cuanto a cabezas de cerdo ibérico certificado, así como en cuanto al toro. "Y aquí lo que hacemos es apostar y defenderles. Y les defendemos con muchas medidas, con esas ayudas que hemos dado en la época de sequía, frente a una política de Teresa Rivera que pretende plasmar unos planes hidrológicos que dejan de lado nuestra comunidad".

También, ha añadido, "lo hacemos con esas ayudas de la PAC, siendo la primera comunidad autónoma que paga a los agricultores y a los ganaderos. También lo hacemos con esa enfermedad hemorrágica que ha afectado a los ganaderos, siendo una comunidad autónoma que ha apostado por poner ayudas encima de la mesa para que esos ganaderos sigan trabajando en el campo, sigan creando riqueza medio-ambiental y sigan apostando por la generación de empleo. Y lo hacemos porque ellos defienden esos productos, esa carne, ese vino, ese azúcar que otros demonizan".

"Ahora tenemos una oportunidad de ir a la Unión Europea y votar por esas políticas, por esas políticas de defensa de nuestro campo, de una PAC más flexible, de unos productos que se defiendan y que se puedan vender fuera, con una auténtica comercio, que nos permita no sólo venderlo en España sino también fuera, y que esos productos que vienen aquí jueguen en igualdad de condiciones. Y lo hacemos porque creemos en ello. Y también en el agua", donde es "necesario apostar por un pacto nacional y un pacto europeo por el agua, que permita mayores infraestructuras hidráulicas y modernización de regadíos".

Por su parte, Paloma Martín ha señalado que han querido "firmar en esta tierra, junto a Unión de Criadores de Toro de Lidia, un compromiso para poner en valor el trabajo que se realiza por parte de la ganadería de bravo. Las dehesas son consideradas por la Unión Europea lugares de alto interés ecológico, precisamente por su aportación al Medio Ambiente, y el trabajo durante más de dos siglos de los ganaderos haciendo una selección genética extraordinaria, es lo que nos permite a día de hoy tener una raza que es única en el mundo como es la de toro de bravo".

El Partido Popular "siempre ha sido el partido del campo de los agricultores y ganaderos, por eso representamos mejor que nadie sus necesidades y les damos sus respuestas. Llevamos en el programa electoral de las elecciones europeas importantísimas iniciativas, la primera de ellas es garantizar el cobro de la PAC ajustada a la competitividad y a las necesidades de las explotaciones de agricolas y ganaderas; la reducción de trabas burocráticas y también el desarrollo de infraestructuras hídricas que permitan llevar agua a todos los rincones de España con una especial atención al sur de Europa que sufrimos de manera especial los problemas de sequía".

Sobre el nombramiento de la Teresa Rivera como candidata socialista a las europeas ha afirmado que es "una auténtica provocación, porque si alguien ha perjudicado al campo, ha sido precisamente la señora Rivera. Si alguien ha perjudicado a los ganaderos, ha sido la señora Rivera, dejándoles desprotegidos frente al lobo. Por lo tanto, ante esa provocación la respuesta es nuestro voto el próximo 9 de junio".

Mujer de Sánchez e indultos

"Pero no solo vamos a defender en Europa al campo a los agricultores de las ganaderos, sino que también vamos a defender el estado de derecho y vamos a luchar contra la corrupción. Cada día nos levantamos con un sobresalto. Ayer vimos como finalmente ha sido citada a declarar en calidad investigada la mujer del presidente del Gobierno. Sánchez tiene que dar respuestas, ya no puede escudarse, no puede taparse detrás de ese insulto permanente de esa amenaza a los jueces, a los medios de comunicación y a la oposición. Porque la mentira no puede esconderse detrás de los 50 días que lleva la mujer del presidente investigada por los delitos de corrupción y de tráfico de insistencias", ha afirmado.

El PP, ha recordado, lleva dentro programa electoral al Unión Europea "nuestra propuesta de prohibir los indultos y la amnistía por casos de corrupción y eso es lo que vamos a defender en el Unión Europea con firmeza. El Partido Popular lleva muchos años trabajando en Europa defendiendo los valores que nos han unido a todos, que es el estado de derecho, la libertad, el libre comercio, la moneda común. Y nada podemos dar por sentado, porque aquí en España, cosas que parecían política ficción hoy son política real. Lo hemos visto con los indultos, con la modificación del Código Penal, con la ley de amnistía. Por lo tanto tenemos que defender en Europa la importancia de preservar nuestro modelo, nuestro estado democrático y de derecho y nuestro bienestar".