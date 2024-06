Peñaranda modifica la regulación hostelera y suma media hora más a las terrazas, dejando "a su juicio” recoger el mobiliario a diario

La hostelería peñarandina cuenta desde este martes con novedades en la regulación local de las terrazas, tras la modificación aprobada por los grupos municipales durante la última sesión de pleno ordinario.

Un cambio que, tal y como explicaba la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, parte “de la petición que los hosteleros nos han realizado, ya que piensan que es una discordancia que los bares cierren a una hora, ya que vienen regulados por la normativa de la Junta de Castilla y León y las terrazas a otra, que se dispone a través de una Ordenanza municipal. Su propuesta es la de ampliar el horario una hora, siempre dentro de la temporada de verano, para lograr la unificación de horarios, algo que traemos hoy aquí para su debate” a lo que añadían también el cambio para que dejara de ser obligatorio el recoger las terrazas cuando no se use.

Dos peticiones que han supuesto debate entre las formaciones políticas de la Corporación ya que, tal y como explicaba la líder del Partido Popular, “no disponemos de la petición que han realizado los hosteleros al equipo de gobierno, por lo que no sabemos si puede ser beneficiosa o no para la convivencia real entre vecinos y hosteleros” situación por la que aportaba la iniciativa para que sea en media hora y no en una hora la ampliación del horario de terraza, buscando “que la medida pueda favorecer a los establecimientos y que exista un equilibrio con el bienestar de los vecinos” algo en los que se han manifestado de acuerdo todos.

Finalmente, tras el debate generado, la propuesta que finalmente se ha llevado a votación es la ampliación en media hora del horario para las terrazas de bares y ocio nocturno de junio a septiembre, además de quedar a juicio de los hosteleros la recogida o no de las mesas y las sillas, manteniendo eso si la obligación que tener limpio todo el espacio que ocupa y la presentación del seguro de responsabilidad civil cada vez que realicen la solicitud de terraza, aunque la regidora municipal asegura, sobre esta última medida que “en caso de generar algún problema esta medida, volveremos a modificar la ordenanza para hacerlo obligatorio”.

Un planteamiento que finalmente ha logrado el consenso y el voto afirmativo de PP, PSOE y VOX con la ausencia hoy en la sesión de Peñaranda en Común.