Mañueco ve a Sánchez "carcomido" por la "corrupción" y pide "apretar el acelerador" en la recta final de campaña

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado a militantes y cargos 'populares' a "apretar el acelerador" en la última etapa de la campaña de las elecciones europeas de este domingo, 9 de junio, para dar un mensaje "contundente" en las urnas contra el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, que está "carcomido" por la "mentira y la corrupción" y en "punto muerto".

“Las últimas noticias de este Gobierno son realmente preocupantes", ha lamentado Mañueco, al tiempo que ha indicado que si a Sánchez le "importase España, daría una explicación y tomaría una decisión inmediata. España no se merece este bochorno”.

De esta forma se ha expresado el dirigente 'popular' durante su intervención en un acto de campaña celebrado en la Plaza de San Pablo de Valladolid, en el que ha arropado al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y en el que también ha participado el candidato al Parlamento Europeo Raúl de la Hoz; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar.

Ante cientos de militantes procedentes de las nueve provincias de la Comunidad que se han congregado desde las 18.30 horas en una calurosa tarde en la que el termómetro ha rozado los 30 grados, Mañueco ha asegurado que el PP está "a tope y lo va a dar todo en los días que quedan".

De la misma forma, el dirigente 'popular' ha asegurado que si el PP es el único que puede sumar mayorías y "detener al sanchismo" es "necesario" obtener el mayor número de votos para lograr una victoria "contundente".

"Vamos a por la victoria, no una cualquiera, porque sabemos que no es suficiente y que hay que ganar por el mayor número posible de votos. Te prometo, Alberto, que en CyL no vamos a fallar y vamos a ganar con contundencia el 9 de junio", ha afirmado Alfonso Fernández Mañueco.

Al hilo de estas palabras, ha destacado que el PP es el único partido que defiende la igualdad, libertad, solidaridad y la justicia entre todos los españoles y "representa lo que quiere ser España", que es "una gran nación, diversa, pero de ciudadanos libres e iguales".

"Y eso es lo que queremos para este país", ha añadido Mañueco, para después pedir el voto el voto a todos los ciudadanos para "unir fuerzas y acabar de una vez por todas con las políticas del gobierno de Pedro Sánchez", quien ha aprobado la ley "más infame, indigna y miserable" de la democracia española porque "pisotea" la Constitución. No obstante, ha aseverado que el Estado de Derecho es "más fuerte y entre todos se va a conseguir pararla".

Durante su intervención, Mañueco ha criticado que el Ejecutivo central sea "incapaz" de aprobar leyes y sacar adelante los presupuestos, ya que "sólo ha recortado partidas destinadas a Castilla y León, nombrar ministro al exalcalde Óscar Puente, que no para de avergonzar a la ciudad y además ha frenado el soterramiento".

Sobre la cabeza de lista del PSOE a los comicios, Teresa Ribera, Mañueco ha considerado que ha sido la "más aplicada" de todos los ministros para atacar a la Comunidad. "Sánchez y Ribera tratan mal a Castilla y León desde el gobierno y lo harán desde Europa", ha reflexionado el líder 'popular', por lo que ha invitado a los votantes a "decir no al PSOE para tener un PP fuerte ante el futuro de los mayores y jóvenes".

"Basta ya de injusticias, queremos producir en igualdad de condiciones", ha asegurado, al tiempo que ha remarcado que eso es lo que promete el PP, la opción que "mejor defiende los intereses de todos estos sectores".