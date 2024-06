El Gobierno pondrá un recurso de inconstitucionalidad si Mañueco aprueba la Ley de Concordia

“Este Gobierno va a defender la Ley de Memoria Democrática y va hacer que llegue hasta el último rincón de Castilla y León” ha confirmado hoy en Béjar en declaraciones a los medios el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, antes de intervenir en un acto electoral en la ciudad textil junto al secretario provincial de los socialistas salmantinos de Memoria y Laicidad, Javier Calvo, y dos miembros del PSOE municipal, el portavoz Antonio Cámara y la concejala Ana Vicente Peralejo.

Si el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León que encabeza Mañueco se plantea derogar el decreto que hay en este sentido, estableciendo una Ley, “mal llamada de Concordia”, y que lo único que busca es blanquear la dictadura “ni siquiera se atreven a decirlo en la exposición de motivos” con el objetivo de volver a invisibilizar y condenar al olvido a las víctimas del franquismo y construir de nuevo un relato similar al de los años cuarenta, “desde el Gobierno de España no lo vamos a permitir, no vamos a entrar por ahí, nos van a tener enfrente” ha anunciado el secretario de Estado.

Si el ejecutivo de PP y Vox deroga el decreto que hay y ponen una nueva norma, “que nadie tenga duda que vamos a poner un recurso de inconstitucionalidad” ha avanzado, “de la misma manera que ya lo hemos hecho con Aragón cuando han derogado la Ley de Memoria Histórica y Democrática”.

La Ley de Memoria Democrática del Gobierno de España esta teniendo un desarrollo importante desde que fue aprobada por las Cortes generales y, sobre todo, ha insistido Fernando Martínez, desde el ejecutivo se tiene un interés especial en que la Memoria llegue a los jóvenes, “que se conozca la verdad de lo que pasó, se reconozca la necesidad de hacer justicia, y se hagan las reparaciones precisas y necesarias”.

Existe un deber de Memoria en España para no olvidar lo que pasó durante la guerra civil y el franquismo. La Memoria es necesaria y fundamental para fortalecer la Democracia ha reivindicado Martínez, “si no hay Memoria difícilmente puede consolidarse nuestra Democracia y por eso no vamos a consentir lo que pretenden desde Comunidades autónomas donde gobierna el PP con Vox”