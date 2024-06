De pequeños nuestros mayores nos inculcaron aquello de "es de bien nacidos ser agradecidos", y eso pretendo hacer yo con estas líneas.

El día 13 de marzo del año actual comenzó mi andadura en este medio. Después de doce artículos y más de 50.000 visitas en los escasos tres meses de colaboración, considero necesario un parón en el que valorar muchos aspectos de mi futuro literario más próximo.

Cuando inicias una aventura de este calibre lo haces con la incertidumbre de no saber cómo saldrá, de si habrá lectores interesados en conocer mis historias o será un completo desastre. No solo he alcanzado el objetivo, sino que lo considero superado con creces. Este logro, indudablemente, es gracias a lectores como tú.

Si ya conoces un poco el difícil mundo de las letras, bien por lo que yo te cuento o por experiencias propias, sabrás que la proporcionalidad no siempre es la correcta. Dicho de otra forma; lo dado no siempre es igual a lo recibido. Quizá más bien sea al contrario, existiendo una clara diferencia. Por supuesto hablo de lo que ya estás pensando, tú que eres un lector astuto, ávido y canalla.

Ni en cien artículos podría devolverte todo el cariño recibido. No puedo estar más agradecido, por todos esos mensajes felicitando y comentando mis relatos y artículos. Semana tras semana, domingo tras domingo, sin importar temática, formato o mensaje. Fiel, leal y comprometido, aplaudes cuando toca y criticas si tienes que hacerlo, siempre con un respeto y una elegancia envidiables. Como siempre digo, lo mejor que tenemos las personas son otras personas y tú, querido lector, eres el mejor ejemplo de ello.

Me gustaría agradecer a SalamancaRTValdia la oportunidad, en especial a Vanesa Martins, periodista responsable de esta aventura, y a César García por aprobar mi incorporación y brindarme libertad de redacción y expresión en todo momento.

Por último, y más importante, me dirijo de nuevo a ti, estimado y querido lector. Tu felicidad es el medio y el fin de todo esto. Seguiré persiguiendo mi sueño y solo puedo desear que lo hagamos de la mano. Si quieres mantener ese contacto y estar al día de mis últimas novedades literarias, ya sabes dónde puedes encontrarme. Hasta entonces, no olvides vivir con una sonrisa de ojera a ojera.

Facebook - Rubén Juy

Instagram - @rubenjuy