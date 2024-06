El viernes se atropelló a una persona en Portales de Camiñas. Aunque no se ve bien en la imagen, detrás hay un paso de peatones.

Teniendo presente su omnipresencia en todo el discurso relacionado con la movilidad, especialmente urbana, se puede deducir que es un vocablo muy determinante. Y no es nada habitual su uso en un sentido general, a pesar de acompañarse con frecuencia de otro también genérico como tráfico. Ambos acostumbran a identificarse con vehículos, incluso la RAE le dedica así al último su segunda acepción. En el discurso oficial se acotan específicamente a la concreta fluidez del tráfico de vehículos (motorizados y privados, claro). Accidentalmente se puede asociar con otro medio de transporte.

Ejemplo de diseño sacrificado en beneficio de la fluidez, falta un paso de peatones.

Llevamos unas semanas rondando en su entorno debido a que, a pesar de la aparente evolución hacia un discurso diferente, enseguida reaparecen. Incluso peatonalizan amplias zonas de la ciudad, permitiendo el libre paso de vehículos innecesarios por ellas. De ahí mis repetidas dudas sobre la verdadera conversión municipal a la denominada movilidad sostenible. Donde el interés por la fluidez está en el peatón, la bicicleta o el transporte público. Esta semana, por desgracia, hemos vuelto a chocar con esa fluidez, en un semáforo.

Indudablemente se avanza, pero queda demasiado por hacer. Los tiempos de paso destinados al peatón aumentan, aunque se mantienen repartos muy desiguales respecto al vehículo. Como curiosidad se ha apuntado en el paso concernido: peatones 25 segundos por 1 minuto para coches. Incluso las mejoras no alcanzan a las cada vez más habituales personas mayores. Además, es muy frecuente mantener semáforos en ámbar intermitente a la par que el peatón lo tiene verde, todo o parte de su tiempo, a pesar de inducir situaciones de peligro. Suelen estar perfectamente identificados y no es difícil encontrar una denuncia, sea esta más o menos oficial.

Presumo que los técnicos municipales del tema lo comprueban in situ al menor rumor consistente, no es difícil encontrarlos en medios de comunicación. Sin embargo resulta raro ver correcciones a esas situaciones, quizás mantener la sensación de peligro ayude a la prudencia de algunos. En este caso, incluso la propia Dirección General de Tráfico es consciente de serios desajustes. Sólo cuando paso algo serio las cosas se pueden agitar. Como esta semana en la Glorieta de Antonio Machado. Resuelta con una rotonda cuyo diseño había llamado hace tiempo mi atención, muy similar a la cercana del Paseo de la Estación. Veremos cómo acaba.

Expresivo gráfico de porcentajes de muerte y lesiones a peatones relacionados con la velocidad de los vehículos, publicado por entidades de Oceanía a partir de datos de "the association of Australian and New Zealand road transport and traffic authorities".

En realidad, hace mucho critiqué las instaladas en la Avenida de Lasalle, cuyo diseño permiten sobrepasarlas a alta velocidad si se quiere. En el caso que nos ocupa, los vehículos procedentes de la Alamedilla prácticamente la sobrepasan en línea recta, prolongada esta en el resto de Comuneros. Otras veces he mencionado la importancia de romper esos itinerarios rectilíneos a la hora de controlar la velocidad, más eficaz que despliegues tecnológicos varios. Por no hablar de levantar el paso de peatones a la altura de la acera, diseñado para impedir efectivamente velocidades superiores a 30 km/h. Algo provocador de urticaria por estas tierras, quizás menos últimamente.

Plan de Seguridad Vial, múltiples discursos sostenibles de ciudad para la gente, y tarde o temprano vuelven las desgracias evitables. Por supuesto habrá una explicación técnica, incluso determinante, pero si las cosas se hubieran hecho antes de otra manera ¿habría ocurrido con esa gravedad?. Hace años critico los semáforos con pulsador en el entorno hospitalario, con excesivas largas esperas provocando impaciencia. Parece lógico suponer una elevada circulación de personas enfermas y de edad avanzada por ahí. ¿Hay que llegar a algo serio para alcanzar la racionalidad?

En Salamanca los supuestos atascos no pasan de minutos, y exceso de contaminación, pero el término fluidez sigue siendo omnipresente. A pesar de demostrar la realidad su falacia, más fluidez solo atrae más coches y fuerza a perjudicar otra vez al resto tras una nueva fluidez pronto perdida. Como el aparcamiento. Mientras, se pone en peligro la vida y la salud de las personas. Hace unos años problemas en pasos de peatones de la avenida de Portugal, bien diseñada en beneficio del peatón, se solucionaron suprimiéndolos. Al aumentar la distancia entre ellos por encima de 75 metros han aparecido unos extraños rastros en la verde mediana. ¿Lo resolverán ahora coartando otra vez al perjudicado?. Mientras, el transparente Ayuntamiento de Salamanca siguen sin publicar Memorias de la Policía Local.

NOTA. Ciudad Moses es una interesante, y muy irónica, cuenta de twitter (X) sobre movilidad urbana. Por desgracia inactiva desde hace unos años.