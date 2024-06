El PP se muestra en Peñaranda como “alternativa a las mentiras socialistas” con “políticas del día a día junto a los ciudadanos”

El Parque Los Jardines ha sido el escenario elegido para el primer gran acto de campaña electoral del Partido Popular en Peñaranda de cara a las próximas elecciones europeas del domingo 9 de junio.

Un evento en el que militantes y simpatizantes acompañaban a la líder peñarandina de los Populares, Eva López, quién estuvo acompañada por el presidente provincial del PP y alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y el Secretario General del PP en Castilla y León, Francisco Vazquez.

Durante su intervención, Eva Lopez aseguraba que “nos jugamos mucho estas elecciones, pero llevamos una ventaja ya que tenemos en nuestras manos la formula para ganar: trabajar y movilizar a todos nuestros afiliados, simpatizantes y a todos los que se han sentido engañados por el partido socialista” y añade que “la verdadera política es la que se hace día a día, de dialogo y no confrontación, de presente y de futuro. Si nos fue tan bien en las elecciones municipales fue por la movilización que generamos, políticos y vecinos, todos en movimiento para avanzar” y asegura que si gana el PP las europeas “gana el medio rural, ganan los municipios. Llegarán fondos europeos para ayudar y mejorar las áreas rurales, el campo y la ganadería. El PP es el partido de todos ellos, ya que queremos que quien quiera pueda quedarse en el medio rural sabiendo que cuenta con todo lo necesario para poderlo hacer…en el Partido Popular no son importantes los sillones ni los escaños, sino las políticas y las acciones que se hacen desde ellos, alguien debería explicárselo al Psoe”.

Por su parte Francisco Vázquez afirmaba que “Europa cada vez esta mas cerca, no pensemos en algo lejano ni que estas elecciones no son importantes. Tenemos que municipalizarlas y regionalizarlas. No es gratuito recibir tantos votos y durante tantos años en Castilla y León….en cambio escuchar a Pedro Sánchez diciendo que volverán a ganar las elecciones…si llevas sin ganarlas cinco años” a lo que suma la importancia de acudir a las urnas el próximo 9 de junio y apoyar al PP y su candidatura, de la que asegura “es la alternativa al engaño del Psoe, sus pactos con los independentistas y sus candidatos, como Iratxe García, candidata por Castilla y León, quién aparecía en el sofá con Puigdemont en las negociaciones”.

Carlos García Carbayo destacaba que “Eva y su equipo están demostrando que tienen mucha fuerza y ganas, que otra Peñaranda es posible, con mas fuerza, oportunidades y empuje y que necesita una alcaldesa como ella” y aseguraba que el PP “siempre ha tenido un compromiso con el campo y nuestros pueblos, algo que hemos demostrado de manera continuada. Frente a la política de división y confrontación del

gobierno de Pedro Sanchez, frente a las salvajadas que esta cometiendo y los continuos portazos que están dando a Salamanca y a Castilla y León, existe un muro de contención que es el PP, algo que se esta viendo en el Senado”

“Que lo tengamos claro. Más Sánchez y más socialismo en Europa va a significar lo peor que le puede pasar a la provincia de Salamanca, a nuestros pueblos, al campo y la ganadería” y añade que “si hay alguien que cree en la fuerza de los salmantinos es el Partido Popular. Con nosotros tendréis la representación que mereceis en Europa”.