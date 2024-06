El grave peligro de la ultraderecha (I)

El auge de la extrema derecha en España, Europa y en algunos de los países más emblemáticos de América Latina, como es el caso de Argentina, es uno de los asuntos políticos y sociales más preocupante de los últimos tiempos. En los países donde se han implantado gobiernos ultra conservadores, las políticas sociales están sufriendo un gravísimo retroceso que, con el paso del tiempo, provocará la desaparición de las clases medias y trabajadoras. Acabarán con el Welfare State (Estado del Bienestar) que tanto constó implantar después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, de la mano de grandes políticos socialdemócratas como Willy Brandt, en la antigua República Federal de Alemania u Olof Palme, en Suecia. Nos acordaremos entones de una de las citas más célebres de Groucho Marx, que decía “partiendo de la nada hemos llegado a alcanzar las más altas cotas de miseria”.

Cuando el Estado deja de ser “social” y no interviene en los procesos económicos corrigiendo los desequilibrios y las desigualdades, se crean dos tipos de ciudadanos: los económicamente más fuertes y pudientes, que suele ser una clase social muy reducida y los pobres, donde las políticas de la extrema derecha quieren llevar a la inmensa mayoría de la población, Es decir, la que vive de su salario, que carece de patrimonio y de los medios de producción. Si no hay políticas públicas, universales y gratuitas, de sanidad o educación, ¿qué haremos la inmensa mayoría de los ciudadanos? De ahí que nunca entenderé que miembros de la clase media y trabajadora apoyen con su voto a políticos neoliberales que quieren terminar con las políticas sociales, que quieren aplicar “la motosierra” y volver al salvaje Estado Liberal de Derecho.

En los últimos tiempos, por desgracia, los ciudadanos de Argentina están sufriendo las gravísimas consecuencias de la proclamación de Milei como presidente de la República. Hizo su esperpéntica campaña portando una motosierra y se vanagloriaba de las podas que iba a hacer a las políticas sociales. Tiene la desvergüenza de venir a España a decir que las políticas sociales son “aberrantes” y que hay que acabar con ellas. Por desgracia, sabemos que los drásticos recortes para sanidad, educación, pensiones y otras ayudas y subvenciones a los ciudadanos que más lo necesitan, han comenzado y por testimonios de argentinos jubilados sabemos que las pensiones las ha recortado en dos tercios, dejando el salario en un tercio de lo que percibían hace tan solo unos meses. Si de por sí, las pensiones de jubilación en Argentina eran míseras, en la actualidad son vergonzosamente paupérrimas.

Pero lo más grave no es lo que Milei haga o no, producto de sus excentricidades, sino que lo aplaudan no sólo los líderes políticos de VOX, sino también del PP. Aznar, Ayuso o Álvarez de Toledo han aplaudido con fervor sus políticas. Resulta muy triste que Álvarez de Toledo haya contestado al presidente del gobierno diciendo que “prefiere la motosierra de Milei al coche bomba”. ¿Qué quiere decir esta señora? ¿desconoce este diabólico personaje político que el terrorismo de ETA dejó de actuar hace 13 años y la banda se disolvió totalmente? ¿Es que Ayuso, Aznar, Álvarez de Toledo o Feijóo quieren hacer lo mismo en España que Milei está haciendo en Argentina si llegan al poder? ¿creen también que las políticas sociales son aberrantes y, en consecuencia, pretenden acabar con la sanidad y la educación públicas y recortar las pensiones? Realmente siento, no miedo, sino pánico, porque estoy seguro que serían capaces de acabar con el Estado del Bienestar si Feijóo y sus socios de la ultraderecha llegan al poder.

La prueba más evidente de que puede ser así la tenemos en las Comunidades Autónomas y ayuntamientos donde gobiernan PP y VOX. Están recortando fondos de la sanidad y de la educación públicas para mejorar la gestión privada de estos derechos sociales universales de los ciudadanos, están retirando fondos a mujeres maltratadas y propiciando los acosos a mujeres que visitan clínicas abortivas porque desean interrumpir voluntariamente sus embarazos, están censurando obras de teatro y otras actividades culturales porque no les gustan los contenidos, vulnerando el libre derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, reconocido en el artículo 20 de la CE, elaboran leyes que van contra la legislación estatal de Memoria Democrática, la normativa internacional sobre Derechos Humanos y las Resoluciones de Naciones Unidas, donde, además, consideran que el Franquismo no fue una dictadura, no lo condenan, como tampoco condenan el golpe de Estado del 17 de julio de 1936, que acabó con las libertades democráticas constitucionales de la Segunda República, provocando una cruenta Guerra Civil y posteriormente una dolorosa dictadura franquista.

No lo podemos permitir, estamos aún a tiempo de impedir que la derecha del PP europeo se coaligue con partidos ultras que pretenden dinamitar las bases de la creación de la Unión Europea. Podemos y debemos hacerlo el 9 de junio con nuestro voto. No permitamos que Europa vuelva a sufrir las consecuencias de la sinrazón que provocó la Segunda Guerra Mundial.