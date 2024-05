Vivir en constante cambio

Somos ciudadanos vigilados… no podemos escapar, y según parece tras las nuevas técnicas que se ciernen sobre nosotros, no tiene marcha atrás. Hace 20 años, era imposible que llegara un día con miles de cámaras en las calles, tiendas, supermercados, bancos etcétera. Pero lo más atroz, es que la gente parece aceptar con tranquilidad esa vigilancia allá por donde camines, y hasta nos parece muy bien que una nueva maquina se instale en los aeropuertos, y que te “desnuda”. ¿Claro todo por la seguridad?.

¿No sé si me parecen malos tiempos, lo cierto es que hay aspectos extraordinarios, pero si me parece un tiempo en el que se piensa y se escucha cada vez menos, y cada vez piensa más la época por nosotros? Y hay siniestros personajes que serian felices de ver la fuerza avasalladora de la propaganda de los medios de comunicación. Vivimos en una época tonta, especialmente estúpida y con una enorme pereza mental en gran parte de la gente; y eso si me parece muy grave porque no tiene vuelta de hoja y será muy difícil recuperar una cierta conciencia critica. Y aunque uno dice ser optimista y pensar que todo son ciclos, lo cierto es que uno acumula buena cantidad de años y se pregunta si llegara a ver ese cambio.

Existe una relajación dinámica entre nosotros, el entorno y la sociedad. La sociedad es un reflejo de como somos y actuamos las personas y, al mismo tiempo, influyen en nosotros el entorno y su cultura. Podemos libremente decidir si actuar o no, según la cultura dominante, que puede contribuir a promover y cultivar valores que humanicen a las personas o, por el contrario, a su deshumanización.

Vivimos en un constante cambio social, laboral y político que se identifica con algo positivo per se: el progreso. En este contexto, no importa tanto la dirección que ese cambio tome, como la velocidad y la frecuencia con que lo hace. El cortoplacismo y la propia velocidad e intensidad de los cambios dificultan la reflexión sobre que dirección tomar a medio o largo plazo, en un contexto de sobredosis de información que no siempre puede digerirse bien. Esa información se difunde instantáneamente en multitud de medios de comunicación en formato estandarizado que unifican y amplían las ideas. Como resultado se produce una ausencia de pensar, razonar y decidir o falta de reflexión, de contraste de opiniones, y de soluciones diferentes. “Lo políticamente correcto se impone” al pensamiento propio, ajeno a los establecido y donde un punto de vista de pretendida neutralidad, se van creando nuevos estereotipos y tabúes. Este contexto es un buen caldo de cultivo para lo que hoy se viene llamando “posverdad” a través de la última palabra de moda que hemos incorporado a nuestro acervo: las Fake News.

Hoy se impone una “paz romana” basada en la obligación de “estar bien y que “todo es posible” con tal de que no perturbe nuestra apacible vida. Todo es cuestionable, excepto la libertad, la tolerancia y la democracia, entendidas como instrumentos para evitar que se generen problemas que nos puedan descolocar.Y en este contexto vivimos sumergidos, y sin salirnos del redil, con el agravante como digo al inicio, de que estamos vigilados, allá por donde vayamos… esa es otra tú.

Fermín González, salamancartvaldia.es, blog taurinerías