La camarera salmantina que luce tatuajes y busca novio en First Dates

Raquel, la camarera salmantina en el programa First Dates. Foto: Cuatro

Raquel, extremeña afincada en Salamanca, donde trabaja de camarera, ha sido una de las protagonistas del popular programa de Cuatro, 'First Dates'. Sin ocultar sus nervios porque nunca había tenido una cita a ciegas, acudía a esta cita televisiva en busca de un hombre educado y con tatuajes.

Rómulo, su cita, suele ser la chispa de todos los eventos “siempre estoy de risa”. Al ver a Raquel se ha llevado muy buene impresión “chiquita, con tatuajes…”. Han comenzado la cita hablando de su edad y al saber que Raquel tenía solo 24, le ha soltado un “pensaba que eras más mayor que yo”. Un comentario que a ella le ha parecido muy feo.

Los solteros han comenzado la cena con muchos nervios y sin saber muy bien qué decirse, era su primera cita a ciegas. Rómulo le ha confesado que al verla le había gustado y que le habían llamado la atención sus tatuajes. El soltero no ha podido evitar mirarle el escote, pero eso sí no ha sido capaz de memorizar qué llevaba tatuado. Ella le ha contado que es camarera y ha sentido que a Rómulo no le pegaba nada ser albañil.

Rómulo le ha contado que había tenido tres relaciones serias, pero que la última fue la peor, pero que con la segunda no se puede ni mirar por la calle “lo pasé muy mal al principio, pero luego cojo distancia”. Se ha creado una coraza y desde ese momento le cuesta mucho confiar. Raquel le ha dicho que a ella le pasa lo mismo y que desde que comenzó a trabajar en la noche, ha sido mucho peor “le ves el sábado por la noche comiéndose los morros con varias y el domingo allí con su novia”.

Raquel le ha dicho que le había sentado muy mal que le dijera que parecía más vieja, pero le ha gustado que le dijera que es muy guapa. Rómulo es muy picajoso y ella le ha dicho que no le gustaba discutir, pero que tenía muy mal carácter, información que él ha aprovechado para picarla y reírse un rato.

Pincha aquí para ver el vídeo y conocer el final de la cita

Ver el programa completo

Fuente y foto: cuatro.com