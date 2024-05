Diego Benito: "La plantilla es más corta, pero sabemos mejor a lo que jugamos que el año pasado en el Salamanca UDS"

Diego Benito, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA en la previa de la ida contra el Tordesillas.

Sensaciones: "Tenemos muchas ganas de este tipo de partidos y jugamos contra un rival al que no hemos ganado en Liga, lo que es un aliciente para ir allí. Será un partido complicado y nuestra segunda vuelta fue redonda hasta ese día, pero en aquel momentos nos volcamos arriba al jugarnos la Liga y es anecdótico. Ahora no vamos a volcarnos con muchísimos jugadores y esto es una eliminatoria. Buscaremos un buen resultado".

Mejorar lo de Astorga: "Hay que dar un poquito más y podemos admitir que fallamos en diferentes, pero esto no es un caos ni mucho menos. Es importante no encajar en las eliminatorias".

Plantilla en mejor momento que el año pasado o no: "Llegamos haciendo una segunda vuelta maravillosa y la línea es buena. La plantilla es más corta, pero sabemos mejor a lo que jugamos que el año pasado".

Favorito el Salamanca: "No, he visto tantas locuras en el fútbol que yo no voy a pensar así. O estás al 120% o te pinta la cara cualquiera".

Ronda nacional y rivales se miran: "Yo siempre miro resultados y veo resúmenes para informarme de todo un poco para que no nos pille de nuevas, pero si no pasamos sí que da igual. Solo conoceríamos más jugadores y equipos así... pero queremos ganar al Todesillas".

Su nivel: "Me encuentro bien y las lesiones me respetan, que es algo importante junto a la continuidad. Estoy contento por poder ayudar al equipo y sigo dando guerra con 35 años".

Seguir: "Si ascendemos, tengo contrato y ya me tendría que echar esta gente (ríe). Fuera de bromas, si no ascendemos sí que se podrá llegar a un acuerdo si quieren que siga. Si no pasa eso, les doy la mano y las gracias porque he estado encantado aquí tanto en el club como la ciudad".

Afición: "Queremos pasar eliminatorias y solo podemos darles las gracias por el apoyo durante toda la temporada".