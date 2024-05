Desconvocada la acampada universitaria en apoyo a Palestina tras llegar a un acuerdo con la USAL: "Para nosotros es una victoria"

Desconvocada la acampada en apoyo a Palestina tras llegar a un acuerdo con la Universidad de Salamanca. Así lo ha confirmado Aida Maside, una de las portavoces, a este medio de comunicación. "Nuestra intención era tener hoy la última reunión con rectorado, bien para alcanzar un acuerdo o para romper negociaciones porque lo que se estaba proponiendo no era aceptable", explica. "Pero ayer a las 10 de la noche recibíamos un correo de rectorado siguiendo nuestras reivindicaciones de mínimos", añade.

Pero, ¿qué ha aceptado el Rectorado para que se haya decidido descombocar la acampada? "La universidad está comprometida a no formalizar ningún convenio con universidades que traen el conflicto, también que están en marcha los procedimientos para formalizar convenios con dos universidades palestinas, que se van a revisar los contratos con la violación que les hace participan de la masacre y que iban a no formalizar ni a renovar esos acuerdos".

Por último, también se han comprometido a que "el rectorado no participará en ningún momento académico que pudiera servir como como blanqueamiento a las políticas".

De este modo, la acampada que comenzaba hace dos semanas en el Campus Miguel de Unamuno, llega a su fin. El fin de la misma y el acuerdo al que se ha llegado con el Rectorado supone "una victoria", tal y como explica la portavoz en declaraciones a SALAMANCA AL DÍA. "Para nosotros supone la victoria y supone un motivo para descombocar la acampada, pero seguimos señalando que quedan muchas universidades en el estado español por llegar a este tipo de acuerdos y seguimos señalando que la complicidad del gobierno del estado español y que el reconocimiento el otro día a Palestina, no es más que una estrategia electoralista que realmente no tiene mayor calado mientras no se impugnen realmente las relaciones económicas y empresariales, etcétera", concluye.