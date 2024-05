Dani Llácer: "El factor experiencia tiene la importancia que uno quiera darle. Me siento preparado en Unionistas"

Dani Llácer, entrenador de Unionistas, ha sido presentado como nuevo encargado del banquillo en una rueda de prensa en la que también ha intervenido Rubén Andrés, el director deportivo.

DANI LLÁCER

Nuevo entrenador: "Quiero agradecer a Ponz porque gracias a él vengo a Unionistas y es un padre para mí. Ha sido brutal el trato, igual que el resto del cuerpo técnico y todos me han aportado cosas. Lo mismo con la plantilla porque la confección fue brutal. La gente te enseña mucho y el feedback con los jugadores me hizo ser mejor entrenador. Le agradezco la idea al presidente, Rubén y Antonio. Siempre me dieron su confianza y me sentí la persona indicada para llevar el timón del barco. No quiero olvidarme de la afición por los mensajes de ánimo y felicitación".

Su equipo: "Podríamos hablar muchísimo de modelo, ideas y juego. A nivel macro podría decir que será un equipo con hambre, que es algo primordial. Quiero que seamos proactivos, da igual el rival e iremos a por la victoria. Conocemos bien la categoría y no importa el grupo porque sabemos la capacidad de adaptación de ir a contextos jodidos sin tener el balón, por lo que habrá que aceptarlo".

Respeto: "Más que respeto sí que es responsabilidad y sé lo que es ser entrenador en este club tan especial. Nos vamos a dejar el alma. Me emociona dar esta rueda de prensa porque va en relación a lo que es Unionistas y Dani me puso en relación de lo que había aquí".

Cuerpo técnico: "Nosotros a nivel de cuerpo técnico le prestamos mucha atención y es primordial para el día a día. Aún no tenemos cerrados esos miembros como el segundo entrenador o el preparador físico. Me han dado libertad para traer gente de mi confianza total. Es gente preparada y joven".

Objetivo: "No os voy a dar un titular aquí, pero hay que ser honesto y realista. Conocemos la categoría. ¿Permanencia? Los más exigentes somos nosotros".

Sin experiencia: "El factor experiencia tiene la importancia que uno quiera darle, yo no la tengo y no se puede decir otra cosa. He convivido con gente de Primera División. Vértigo no he sentido y me siento preparado. Ojalá más partidos como el de Villarreal dirigiendo".

Perfil de jugadores: "El tener otro rol cambia las cosas según el momento, pero quiero ser lo más natural posible. Al futbolista se le convence con el mensaje y sin mentiras. El míster tenía impacto y hablamos todo con la dirección deportiva. Igual cambiamos el modelo de juego".

RUBÉN ANDRÉS

Presentación: "Ojalá veamos a Ponz en Segunda, nos llevamos a la persona y un amigo. Gracias también a los jugadores porque no podemos poner ni una pega y hemos quedado séptimos. El vestuario no ha tenido malas palabras y es uno de los secretos del éxito. Seguiremos intentando que así sea y no tengo palabras para la directiva o los trabajadores del club, igual que a la prensa".

Llácer: "Tanto Paz como yo hemos intentado adelantarnos a todo lo que puede pasar. En enero hablamos de qué pasará si Ponz vuela porque su trabajo era bueno y tendría novias. En esa misma pregunta pensamos los dos en Dani Llácer y siempre ha sido la primera opción. La explosión final con Ponz fue el tema del Eldense y si no dejaban que Llácer se quedase, nosotros no íbamos a negociar. Queríamos que fuera nuestro entrenador la temporada que viene, no solo esos cinco partidos. Pensábamos que Dani quería estar como segundo de Ponz, pero tuvo la ilusión de ser el primero en Unionistas. Hay ilusión con él y no nos la da ningún otro entrenador, la decisión es segura de que saldrá bien porque conoce el club o la ciudad. Los resultados llegarán o no, pero habrá continuidad en el día a día".

Balance: "He disfrutado como un enano y se lo he comentado a la gente de manera interna. Llevo ocho años como director deportivo y voy de la mano con Antonio. Sin la afición no somos nada".

Presupuesto: "Os voy a hacer un símil en cuanto a cantidades irreales. Si los equipos de por encima tienen 15, nosotros hemos tenido 5. Ahora pasaremos del 5 al 6 y seguiremos peleando por la salvación, no vamos a tener un presupuesto para pelear contra los transatlánticos. Queremos ganar todos los partidos y la realidad es que los de arriba tienen más. Claro que ayuda tener 6 o 6,5 para igual tener un empujoncito. Ojalá crezcamos el año siguiente del 7 al 8. Sé que hay poca diferencia entre uno que cobra 1.000 y otros 10.000. Nos gusta firmar gente como Iván, Rastrojo o Álvaro para que den el salto".

Caché alto: "Esa respuesta te la podré dar el 1 de septiembre. Muchos quieren tener ese caché alto y nos les llega, luego ya bajan. Tanteamos futbolistas de cierto caché y nos da igual la categoría que sea de Primera o Tercera RFEF como el propio Carlos Giménez".

Renovaciones: "Hemos tenido conversaciones con todos y les vemos ilusionados, pero la pelota está en su tejado. Si no son todos, espero que un gran número. Me han ofrecido todos los entrenadores habidos y por haber, pero dije que no".