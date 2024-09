Antonio Frías: "“Nos quieren destruir y eso me hace luchar, apoyar, defender y trabajar más por los toros”

Rodeado de parte de su nueva junta directiva, Antonio Frías llega al Museo Taurino de Salamanca, donde entre multitud de recuerdos concede a SALAMANCA AL DIA su primera entrevista como presidente de la Federación de Peñas Taurinas “Helmántica”. Con caras de ilusión los nuevos componentes conversan acerca de los múltiples proyectos que tienen en mente para llevar a cabo en los próximos cuatro años de mandato, en los que esperan contar con el respaldo tanto del aficionado como del profesional del mundo del toro. Nuestro protagonista, bejarano de nacimiento, llega al cargo sucediendo a Luciano Sánchez tras formar parte de su equipo durante la anterior legislatura, por lo que el día a día de la Federación no le resulta desconocido.

-Para aquellos que no conozcan a Antonio Frías, ¿cómo se presentaría?

- Antonio Frías es un aficionado a los toros desde hace muchísimos años. Siempre he estado metido en este mundillo, primeramente en lo que fue la Tertulia Taurina Bejarana, luego en la Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Béjar y después representando a esa asociación entré en la anterior junta de la Federación de Peñas Taurinas “Helmántica”. Ahora, por circunstancias, inicio mi legislatura como presidente de la misma.

- Echando la vista atrás, ¿cómo empieza su afición a los toros?

- Exactamente no lo sé porque aunque de pequeño mi padre me llevaba siempre a los toros a Béjar mi abuelo me llevaba muchas más veces al fútbol. Sin embargo, no soy nada futbolero. Me empezaron a gustar los toros y empecé a ir a las capeas, incluso intenté ser profesional del mundo del toro como novillero pero no conseguí nada. Muy joven decidí que no iba a tener éxito suficiente para vivir de eso y me dediqué a los negocios junto a mi padre.

- ¿Cuáles son esos primeros recuerdos en una plaza de toros como espectador?

- Cuando era pequeño recuerdo de ver a muchos toreros que posteriormente no llegaron a ser figuras. No se me puede olvidar una tremenda cogida que vi en la plaza de toros de Candelario a Víctor García “El Mundi”. Le cogió delante de mí y me impresionó muchísimo ver la pierna abierta. Como no, también recuerdo haber visto a Julio Robles, El Viti, a Paco Pallarés, al Niño de la Capea…

- Esa afición de la que hablamos le lleva a formar parte activa de la Fiesta, formando parte de asociaciones que promueven y defienden la tauromaquia. ¿Qué le lleva a dar ese paso?

- Anteriormente me movía fundamentalmente la afición a los toros, pero ahora me mueve el luchar contra la corriente que vivimos en contra de la tauromaquia. Nos quieren destruir y eso me hace luchar, apoyar, defender y trabajar más por los toros.

- Al hilo de su respuesta, ¿qué le parece la decisión del ministro de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia?

- Más que de Cultura, yo diría ministro de incultura. Rechazo totalmente su postura y me da mucha rabia que por una ideología dictatorial hayan suprimido una “miseria” como son esos 30.000 euros que se destinaban a ese premio. Además, quiero añadir que este ministro de Cultura, un antitaurino de libro, no me representa en absoluto porque como tal debería representar a todas las actividades incluídas en ese ministerio y no tener olvidada la tauromaquia.

- ¿Y qué pueden hacer las asociaciones y colectivos taurinos en contra de este tipo de decisiones?

- Nosotros lo que hemos hecho es enviar un comunicado a la prensa mostrando nuestro total desacuerdo. También nos planteamos el hecho de realizar una manifestación pero era un poco complicado por el tema de permisos y trámites burocráticos. De momento creo que nos tenemos que defender con la palabra, sin alcanzar cotas mayores.

- Con respecto a su cargo como presidente de la Federación de Peñas Taurinas “Helmántica”, ¿cómo se le propone para ser el sucesor de Luciano Sánchez?

- La anterior junta directiva decide no continuar y nos quedamos sólo cuatro personas de ese grupo. Entre todos deciden que sea yo quien asuma el cargo de la presidencia y tras mucho tiempo insistiéndome, decido tirar para adelante porque si no lo hacía yo nadie quería hacerse responsable. Sería una pena que porque nadie tomase el timón de esto, la Federación pudiese desaparecer.

- ¿Con qué objetivos y expectativas comienza esta legislatura?

- Junto a mí se ha incorporado bastante gente nueva y, lo que yo considero más importante, gente joven. Me he rodeado de gente que creo que va a hacer un gran equipo y que va a desempeñar un gran papel. La perspectiva con la que llegamos es seguir la brillante trayectoria de la anterior junta y, además, intentar superarla haciendo algo más de lo que ya se venía haciendo hasta ahora.

- ¿Y qué nos puede adelantar de esas novedades?

- Fundamentalmente queremos darle un aire nuevo a la revista que editamos anualmente. Sobre el resto prefiero no hablar hasta que no se materialicen las ideas que tenemos, porque no dependen solo y exclusivamente de nosotros como junta directiva.

- Afirmaba Luciano Sánchez en la entrevista que le realizamos antes de dejar el cargo que hoy ostenta usted que echaba en falta más apoyo del profesional del mundo del toro hacia el aficionado y el peñista. ¿Cómo han sido esos primeros contactos con los diferentes estamentos taurinos?

- Le doy toda la razón a Luciano porque desgraciadamente nosotros, los aficionados, somos los que damos la cara y ellos casi siempre nos dan la espalda. Muchas veces organizamos actos y no aparece ningún profesional del mundo del toro. Trabajamos por y para ellos, para fomentar la afición y para que esto siga adelante, y lamentablemente el respaldo que tenemos por su parte es muy escaso.

- Imagino que Luciano le habrá dado buenos consejos antes de darle la alternativa en el puesto.

- Ese tema del que acabamos de hablar es uno en los que más me ha insistido, de que con el mundo del toro podemos contar más bien poco, aunque no tengas ninguna duda de que lo intentaremos.

- Uno de los aspectos que quedó en el tintero de la anterior legislatura fue la relación con la empresa de la plaza de toros de La Glorieta. ¿Cómo van a afrontar esa tesitura?

- Todavía no hemos tenido ningún contacto con ellos pero tenemos intención de realizarlo próximamente. Además te puedo adelantar que tenemos en mente celebrar un acto en la plaza de toros y queremos saber si contamos con su apoyo y su respaldo porque sería fundamental.

- Y aunque sabemos de la dificultad que conlleva, ¿hasta qué punto les gustaría formar parte activa de la confección de la feria y de los carteles, al igual que sucede en otras localidades en las que se escucha la demanda del aficionado?

- Nos encantaría que la empresa BMF Toros nos preguntase y pudiésemos participar al menos con nuestra opinión para que conozcan cuales son los toreros y las ganaderías que el aficionado de Salamanca quiere ver en La Glorieta. Hasta ahora nunca se nos ha consultado ni preguntado y nos gustaría que eso cambiase y que se empiece a contar con el aficionado. Sobre todo nos gustaría poner en valor la corrida concurso tal y como la concebimos y entendemos, y que podamos ver algún año un toro de Miura o de Victorino Martín, por ejemplo. Queremos ver algo diferente a lo que estamos acostumbrados…

- Salamanca vive actualmente un momento ilusionante al abrigo de Marco Pérez y de Ismael Martín, las dos nuevas promesas de la tauromaquia charra. ¿Cómo afecta su tirón en las peñas?

- Ambos toreros tienen su propia peña taurina y este año ambas se han incorporado a la Federación de Peñas Taurinas “Helmántica”. Pensamos que son dos peñas que serán de las más activas debido al gran momento que atraviesan tanto Marco como Ismael. Los dos están en plena ebullición y eso arrastra a mucha gente y nuevos aficionados, lo que da un plus de energía a la federación. Aprovechando esta pregunta, me gustaría hacer un llamamiento para que todas las peñas taurinas de Salamanca formen parte de la Federación y que haya una unión tan importante y necesaria en estos momentos.

- Como aficionado, ¿cuáles son sus debilidades?

- Soy morantista pero también me gusta el toreo clásico de Diego Urdiales, Juan Ortega, Emilio de Justo, Pablo Aguado, Juan Mora…

- Si tuviese que hacer un cartel para La Glorieta en plena feria de septiembre, ¿a quién incluiría?

- Si fuese con toreros actuales con cualquiera de los que te he mencionado ahora mismo, y si tuviese que hacerlo con toreros más antiguos seguro que pondría a El Viti, Paco Camino y Julio Robles.

- Para finalizar, cuando termine esta etapa al frente de la Federación, ¿cómo le gustaría que recordase el aficionado a Antonio Frías?

- Me gustaría que dijesen que la junta directiva ha luchado por la tauromaquia, ha fomentado la afición y ha realizado una serie de actividades interesantes. Yo soy la cabeza visible pero detrás de mí hay una serie de gente fantástica que son tan importantes como yo. Me gustaría que todos dejásemos un gran legado.