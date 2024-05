El PSOE denuncia que el alcalde de Villaflores impone “opacidad y mentira” en su forma de gestionar el Ayuntamiento

El PSOE en el Ayuntamiento de Villaflores denuncia en un comunicado público “la falta de transparencia, las formas dictatoriales, y las mentiras” del alcalde del municipio, Ángel Manuel Montoiro a la hora de ejercer su labor al frente del Consistorio.

“Esta forma de proceder ha quedado demostrada en todas y cada una de sus decisiones desde el principio de la legislatura” acusa el edil socialista de la Corporación, Rufino Arribas, y el último ejemplo está en el mantenimiento de una comisión de festejos en el organigrama institucional “de manera oculta, a espaldas de todos en el pueblo” y que el concejal del PSOE califica como “ilegal y, por tanto sin capacidad de tener las competencias que le ha atribuido el alcalde de forma unilateral ni capacidad de aportar decisiones, y mucho menos, que estas sean vinculantes o estén por encima del Pleno y lo que allí se apruebe”

El concejal socialista considera “inadmisible” que desde la alcaldía se esté manteniendo y atribuyendo funciones a un órgano, conocido como comisión de festejos, cuya constitución no está aprobada en Pleno, “tal y como ordena la normativa”, que no tiene un reglamento de funcionamiento reconocido, cuya existencia “niega y oculta” el propio alcalde y que, por ello, está actuando “a espaldas y a escondidas del resto de miembros de la Corporación municipal”, algo que, como poco, “supone un ninguneo a los legítimos representantes de los vecinos y los miembros del Ayuntamiento elegidos en las urnas”

Una comisión que mantiene reuniones convocadas por el propio regidor, la última, “como es público y notorio” horas después de negarse a dar explicaciones y respuestas a preguntas del PSOE sobre este respecto en un Pleno extraordinario donde además, “por enésima vez” renegó de su existencia a pesar de ser algo “público y notorio”

El representante municipal socialista recuerda que el alcalde, perteneciente a la formación España Vaciada, fue investido gracias al apoyo y respaldo del PSOE, y que esta forma de proceder no ayuda en nada al buen funcionamiento del Ayuntamiento, además de calificar como “vergonzoso” su empeño “por engañar y mentir” al resto de concejales de la Corporación tras negarse en un Pleno a apoyar una moción en la que se daba cobertura legal, aprobando y regulando, el funcionamiento de dicha comisión de festejos, alegando que dicha comisión no existía, “una actitud caciquil, opaca, y dictatorial, que los vecinos no merecen”