'El reconocimiento nunca fue suficiente': nueva concentración en Salamanca en apoyo a Palestina

Nueva concentración esta tarde en Salamanca en apoyo a Palestina, contra el genocidio y por el reconocimiento del estado Palestino. Bajo el lema 'El reconocimiento nunca fue suficiente', la Acampada USAL por Palestina ha convocado esta acción en la Gran Vía, junto a la Subdelegación del Gobierno. Podemos Salamanca ha estado presente en esta iniciativa que parte de la sociedad civil organizada para la defensa de los Derechos Humanos y el respeto a la legalidad internacional. Además la formación morada plantea una red de municipios en apoyo a Palestina.

Podemos en Castilla y León está registrando mociones y promoviendo iniciativas para que los ayuntamientos se posicionen sobre la situación en Palestina. La iniciativa plantea un decálogo de medidas para apoyar el alto al fuego que pretenden extender por todos los ayuntamientos de nuestra región.

Genaro Luis García López, portavoz del Círculo de Salamanca, denuncia el "genocidio en curso contra el pueblo palestino perpetrado con absoluta impunidad por el Estado de Israel ante la pasividad, el silencio y cierta complicidad de la comunidad internacional".

Según los últimos datos, desde el 7 de octubre la Franja de Gaza ha sufrido una ofensiva que se ha cobrado la vida de 36.000 personas y ha dejado 11.000 desaparecidos y 81.000 heridos. Este lunes mismo se conocían nuevos atentados contra campos de refugiados como el de Rafah o Jabila que acabaron con la vida de casi 200 personas en menos de 24 horas, recuerda Podemos.

Ante esta situación, Podemos Salamanca insta al Gobierno español a "actuar con firmeza para detener este genocidio y posicionarse inequívocamente del lado de los Derechos Humanos, la paz y el derecho internacional".

Entre las medidas que propone, destacan declarar el fin de todo tipo de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, exigir a Israel el levantamiento del bloqueo de los territorios palestinos, la puesta en marcha de salvoconductos y corredores seguros para las personas refugiadas como se hizo ante la ocupación rusa en la guerra de Ucrania, reforzar la ayuda humanitaria o exigir sanciones internacionales inmediatas contra el Estado de Israel.

"No podemos permanecer impasibles ante el exterminio de un pueblo", ha declarado García López, quien ha tachado de "gesto meramente simbólico" el anuncio del Gobierno de reconocer al Estado palestino. "No es suficiente con reconocer a Palestina sobre el papel. Es importante, pero el genocidio de un pueblo no se para con gestos simbólicos sino con intervención diplomática, apoyo humanitario al país asediado y aplicación del derecho internacional", ha subrayado.

El portavoz de Podemos Salamanca ha criticado la "inacción de la comunidad internacional frente a esta masacre” contrastándola con la "firme respuesta" ante otros conflictos como la invasión rusa de Ucrania. "Ante la gravedad de la situación, no caben medias tintas, titubeos ni silencios cómplices", ha sentenciado.

Desde la formación morada animan a toda la ciudadanía a participar en las concentraciones, manifestaciones y actos de protesta que está convocando la sociedad civil contra la inacción del Gobierno español, como la que ha tenido lugar este martes.