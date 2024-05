Carbayo defiende la tauromaquia en Ledesma

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha mostrado hoy el apoyo del PP a la tauromaquia frente a aquellas personas que quieren apartar al toro bravo y al toreo.

Así lo ha manifestado durante la inauguración del foro ‘Salamanca, toro y dehesa’ organizado por el PP en Ledesma y que ha contado con la participación de la novillera Raquel Martín, el torero Salvador Ruano, el empresario taurino José Ignacio Cascón, el expresidente de la Federación de Peñas Taurinas Helmántica Luciano Sánchez, el ganadero Francisco Madrazo y el transportista de ganado bravo Ramón Sastre, a quienes ha agradecido su participación en la mesa redonda. “Son personas del mundo del toro, que bregan en el día a día y que con sus ganas, ilusión, entrega y empeño representan algo que es tan propio de Salamanca”, ha dicho.

Durante su intervención, García Carbayo ha asegurado que “gracias a todo el trabajo del sector y a la afición, hoy de presumir de lo que Salamanca representa en el mundo del toro”. En este sentido, ha destacado que la provincia es la que tiene más ganaderías de toro bravo de España.

“Se trata de trasmitir a toda la provincia, a España y a Europa el sentimiento que tenemos en el Partido Popular, el cariño a lo que es tan nuestro porque está en el día a día y también nos ayuda a vivir”, ha añadido. También ha destacado la importancia del sector, al que ha marcado el reto de atraer a más visitantes y turistas, para lo que es necesario la colaboración entre las diferentes administraciones. “Tenemos que trabajar juntos con los empresarios taurinos para que los visitantes que llegan a Salamanca tengan otro atractivo turístico y puedan visitar las ganaderías”, ha destacado el presidente provincial del partido.

Junto a ello, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por las administraciones gobernadas como el PP como la Diputación de Salamanca, a través de la Escuela de Tauromaquia; la Junta de Castilla y León, a través del galardón al Toro de Oro de la Feria, el premio Castilla y León de Tauromaquia y el Circuito de Novilladas; o el Ayuntamiento de Salamanca con el premio a la Mejor Faena o la reciente Medalla de Oro de la ciudad a Pedro Gutiérrez Moya ‘El Niño de la Capea’.

“Tenemos que seguir por esta línea apoyando lo nuestro, y poniendo las cosas difíciles a los que quieren apartar al toro bravo y al toreo; a los que no saben lo que es España porque no la pisan, no saben lo que es el campo porque hace mucho tiempo que no pasan por él y desprecian al mundo rural; a esos ‘finolis’ que van de ministros ‘culturetas’ y no saben lo que es ser ministro ni la cultura; al presidente del Gobierno que no defiende lo nuestro, se cargan el Premio Nacional de Tauromaquia y lo venden como si hubieran hecho algo importante: lo que han hecho es el ridículo”, ha concluido el presidente del PP de Salamanca.