Todos somos heróis sem capa

Para os cristãos católicos o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, ocupa um lugar único na criação, sendo a imagem de Deus, unindo o mundo material e espiritual. Noutro contexto, o da Marvel, encontramos super-heróis, muitos deles com capa, que exibem coragem, força e poder, mas também características que podemos encontrar no mais comum dos mortais.

Ou seja, para além do resgate de todas as mitologias atrevo-me a dizer que estes heróis com capa foram criados à imagem e semelhança do homem. Na verdade o homem está no centro do universo e é ele que re-liga a dimensão material e espiritual. Para além da religiosidade de cada um e das histórias que vemos, ouvimos e lemos sobre as fantásticas personagens da Marvel, há uma vida que acontece todos os dias, sendo feita por heróis sem capa, mas igualmente valentes, corajosos e determinados.

Na encruzilhada desta minha narrativa recordo “os meus heróis” de António Arnaut, “ (…) os meus heróis verdadeiros não vêm na história; não têm monumentos nas praças domingueiras, nem dias feriados a lembrar-lhes o nome. São heróis dos dias úteis da semana: levantam-se antes do sol e recolhem apenas quando a noite se fecha nos seus olhos.

“Em cada um de nós e na comunidade em que estamos inseridos há um rasgo de heroísmo que identificamos na superação de obstáculos e no contorno das dificuldades que enfrentamos no caminho. Às vezes é um pequeno gesto solidário ou a expressão da nossa força e coragem numa qualquer circunstância.

Mas com mais ou menos densidade somos, tantas vezes sem nos darmos conta, heróis sem capa, para como nos diz o poema de Arnaut, cumprirmos a jornada dos que “lavram a terra, o mar, e são jograis colhendo a virgindade pudica da vida. Sobem aos andaimes, descem às minas e comem entre dois apitos convulsivos um caldo de lágrimas antigas. São os construtores do meu país à espera”.

Os dias correm depressa. Mergulhamos na roda como se fôssemos um rato que corre desenfreadamente, gastando toda a energia, sem sair do mesmo lugar, chegando sempre ao sítio de onde nunca partiu. Cansados e tantas vezes sem esperança agarramo-nos à fé , aos heróis da Marvel e a todas as mitologias ao mesmo tempo para voarmos com a nossa capa imaginária para a geografia onde todos os desejos se cumprem.

Mas, se pensarmos bem, não precisamos de imaginar heróis nem desenhar no horizonte de uma folha de papel batalhas épicas entre o bem e o mal para encarnarmos os heróis que desejamos ser. Basta olharmos para nós e para o lado, para todos os que seguem no caminho, para encontramos “mouros no trabalho e cristãos na esperança; famintos do futuro, como se a madrugada fosse seara imensamente apetecida onde o sol desponta nas espigas sobre o castelo silêncio da montanha”.

Valorizemos os que fazem, os que sonham vidas melhores para todos, os que cumprem discretamente a solidariedade que faz a diferença, os que cuidam e todos os que de manhã à noite asseguram com que tudo isto funcione. Saudemos os heróis sem capa que somos todos nós em diversas etapas do caminho para também cumprirmos a verdade das coisas, acrescentando-lhe justiça. Não será necessário erguermos para todos monumentos nessas praças domingueiras. Basta que os guardemos no coração honrando-os e seguindo o seu exemplo.