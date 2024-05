Motorizados “Caminos Escolares”

Entrada principal al CEIP Santa Catalina en la Calle de Cañizal, al fondo la de la Compañía.

Hace quince días reproducíamos una frase de una nota municipal sobre un aparcamiento con el siguiente argumento fundamental para justificarlo: “contribuye a una mejora en la fluidez del tráfico en las horas de entrada y salida de los centros escolares aledaños.” A continuación, me preguntaba qué había sido de los caminos escolares prometidos de boquilla para la ciudad de las personas (uno de los dos grandes apartados del “programa” electoral de quien nos gobierna, donde no aparece nada sobre esto). No olvidemos el bombardeo continuo desde hace unos años sobre la apuesta por la sostenibilidad.

Aparcamiento junto al CEIP Campo Charro, foto tomada en fin de semana.

Exponía entonces lo sencillo que es comprobar cómo dar facilidades al uso del vehículo privado atrae más, el aparcamiento comentado se suma a otros tres repletos creados en solares municipales en el anterior mandato. Facilitar el acceso a centros escolares en coche actúa igual, llegarán más a las horas de entrada y salida. En realidad son parte fundamental de los atascos urbanos recurrentes en horas punta, incluidas grandes ciudades, demostrado cuando hay vacaciones escolares (y no solo veraniegas). Pues este tema no acaba, a pesar de protocolos y tolerancia municipal. Y del incesante alardeo sobre transporte público urbano (el metropolitano ya tal).

El estrecho acceso de la "discordia", lo de aplicar la Zona Peatonal pues eso. Aceras accesibles.

Vuelve dentro de la zona delimitada como Patrimonio de la Humanidad, en uno de los pocos colegios públicos que subsisten. Olvidado el conflicto con la Unesco por el aparcamiento de Los Bandos, en ese caso justo en el exterior del borde. En plena zona peatonal, donde la tolerancia al tráfico aumenta últimamente. Confiemos no haya de vivirse otro atropello mortal como el de la Plaza de la Reina, de hace unos años, para lograr la municipal recapacitación. ¿Esos coches se añadirán a las excepciones en la Zona de Bajas Emisiones, invisibles para sus flamantes y costosas cámaras?

Calle de Cervantes, autorizada a "recoger" los vehículos. Abajo caben coches, pero no plantas.

Mientrasn seguimos sin saber de los Caminos Escolares, de aplicación compleja teniendo presente un pequeño detalle recordado en este último conflicto. El distrito único, “abierto y libre” según alguna “afectada”, tan querido por la libertaria diestra española. Otra apariencia de libertad neoliberal, que tanto hace por acabar con la educación pública, la igualdad de oportunidades y derechos ciudadanos como el de la salud. Según parece, exigir se garantice la misma calidad educativa en todos los centros escolares, a través de una red pública y cercana imitando a países señeros europeos, no es libertad real ni garantía de derechos. Quizás su actual embriaguez reivindicativa ferroviaria pretenda conseguir un distrito único más ilimitado.

Recomendaciones de la "Red Española de Ciudades por el Clima" de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). No participa Salamanca, pero sí municipios de su entorno.

Por desgracia los pocos que sobreviven caen en problemas parejos a los privados, comprobable en otros como el Villar y Macías. Incluso se tolera sobre un aparcamiento público (de pago) habitualmente vacío. Por supuesto es más importante garantizar esa falsa libertad a la mejora de la salud de las personas, eliminado el uso innecesario de vehículos privados, quizás otro ejemplo de negacionismo ambiental. No basta con falsear datos escondiendo las estaciones, o con oportunas “averías”. Un trabajo de Ecologistas en Acción en entornos escolares ya lo evidenció.

Propuestas de un interesante artículo publicado en la web del Instituto de Salud Global de Barcelona. Pero esto es otro planeta.

Con estas cosas, hablar de la ciudad de los 15 minutos o de servicios públicos de proximidad (física) resulta quimérico. Desde luego no aparece en los discursos de nuestros sensibles gobernantes locales. Tan atentos demasiadas veces a garantizar supuestos derechos esenciales a residentes de otros municipios, frente a los de quienes les pagan. Claro que esto último esconde en realidad una política urbanística al servicio de unos poquitos, expulsando población al entorno metropolitano. Luego lo de dotar de servicios a esa periferia ya es otro tema, cuyos costes "externalizan" a su costa exhibiendo su pretendida excelsa capacidad de gestores.