Jehu y el ambiente en el Helmántico: "Prefiero el pase que festejar un gol y perder la eliminatoria"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios locales tras pasar la eliminatoria con el Astorga.

Valoración: "Hemos resuelto de una manera que no queríamos, pero lo importante era conseguir el pase. ¿La imagen? Somos un equipo maduro y el rival no ha ido a por la victoria hasta el minuto 75. No había obligación de desprotegernos con el factor cancha".

Pitos: "Era un pitido para el rival, no para mi equipo. No hay que volverse locos y quiero ganar siempre en el Helmántico. Esperaba algo más del Astorga en los primeros 75 minutos".

Mejorar: "Debemos ganar los dos partidos. Vamos contra un Tordesillas y no debemos desprotegernos. El escenario de hoy era distinto".

Miguelito y Poveda: "Lo de Poveda es una sobrecarga y lo de Miguelito es más de lo mismo".

Físico: "Tenemos una plantilla corta y la segunda vuelta la hemos jugado a máxima intensidad. "

Ambiente: "Ha sido un ambiente espectacular y nos habría gustado regalarles la victoria con un gol. Prefiero el pase que festejar un gol y perder la eliminatoria contra el Astorga".