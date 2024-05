El PP exige la modernización de la línea ferroviaria entre Salamanca y Medina del Campo

presenta una Proposición no de Ley (PNL)

El Partido Popular ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno que acometa diferentes actuaciones de modernización en la línea ferroviaria que une Salamanca y Medina del Campo. Así lo ha anunciado este sábado el diputado nacional por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, durante una visita a la carpa de campaña instalada en la plaza del Liceo de Salamanca.

El parlamentario salmantino ha señalado que de este modo se instará al Gobierno de España a que licite con urgencia la supresión del paso a nivel de Carpio y también ejecute de inmediato el cerramiento total de la línea ferroviaria entre Medina del Campo y Salamanca, que disminuiría a una hora y media el tiempo del trayecto entre la ciudad y Madrid. Además, según ha añadido, se exigirá la sustitución o adaptación del intercambiador de Arroyo de la Golosa por uno de ancho dual, de plataforma única, que permita el paso de los trenes Talgo y CAF, así como que no solo se recupere la cuarta frecuencia por sentido del tren rápido que conecta Salamanca y Madrid, sino que también se incremente hasta una quinta.

Bermúdez de Castro ha recordado que hace casi una década la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció tras la puesta en servicio de la conexión de línea de alta velocidad Madrid-Segovia-Medina del Campo con la línea electrificada hasta la capital salmantina, que se realizarían nuevas actuaciones, ya previstas entonces, como el cerramiento total de la vía y la supresión de los pasos a nivel de Gomecello y Carpioque permitirán incrementar tanto la seguridad como el ahorro del tiempo del viaje.

?“Nueve años después no se ha eliminado el paso a nivel de Carpio, ni el Gobierno tiene intención de ejecutar el cerramiento total de la línea, según se desprende de la respuesta que han dado a una pregunta parlamentaria recientemente planteada por los diputados del PP por la provincia de Salamanca”, ha señalado José Antonio Bermúdez de Castro.

Junto a ello, también ha denunciado que el Partido Socialista ha relegado a Salamanca del plan de modernización de los trenes que comenzó el PP. “Los trenes AVRIL de la compañía Talgo, de ancho variable y diseñados para circular a 300 kilómetros por hora no podrán ser utilizados en la línea entre Madrid y Salamanca por Medina del Campo porque el intercambiador de Arroyo de la Golosa no admite esa adaptación, al no ser de ancho dual ni de plataforma única, a diferencia de otros cambiadores”, algo que según ha apuntado resulta “inexplicable” puesto que se trata de una línea ferroviaria electrificada que conectará con Portugal a través de Fuentes de Oñoro, en desarrollo del Corredor Atlántico.

También ha hecho alusión a las frecuencias del tren rápido entre Salamanca y Madrid, cuya cuarta frecuencia hurtó Renfe hace más de cuatro años y a pesar de las constantes promesas del Gobierno de Sánchez de recuperarla en 2022, no se restablecerá hasta el próximo mes de julio, como anunció recientemente el ministro de Transportes, Óscar Puente. No obstante, esta cuarta frecuencia resulta insuficiente, ya que según ha recordado, en 2018, a petición de las instituciones y la sociedad civil salmantina, “el PP ya estaba estudiando la ampliación de una quinta frecuencia en ambos sentidos y esa reclamación se ha mantenido hasta la fecha”, ha dicho, por lo que también pedirán la implantación de este quinto servicio.

Finalmente, ha señalado que “el ferrocarril tiene que seguir siendo un modo de transporte fundamental para la vertebración territorial y el desarrollo socioeconómico del país, pero esto no puede producirse si no se modernizan y mejoran las infraestructuras de forma igualitaria entre todas las comunidades, sin marginar a unas y privilegiar a otras”, ha concluido.