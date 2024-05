Dani Ponz se marcha de Unionistas y lo anuncia en pleno Reina Sofía: "Sois mi familia por y para siempre"

Dani Ponz ha anunciado su salida de Unionistas en pleno césped del Reina Sofía y el capitán Héctor Nespral ha hecho un 'parlamento' a la afición después de retirarse del fútbol profesional tras clasificarse para la Copa del Rey con el 4-0 al Arenteiro.

DANI PONZ

"Creo que lo primero es darle un aplauso al Arenteiro por lo bien que nos hemos jugado la Copa del Rey. Todos los que estamos aquí sabemos que somos unos soñadores y hemos conseguido casi todo porque hemos ganado hasta Primeras. Le dimos un susto al Barça y eso es gracias a vosotros. Sois mi familia por y para siempre".

HÉCTOR NESPRAL

"Esto es más complicado que jugar y lo primero de todo es darle las gracias a la directiva, pero también a los voluntarios porque nos hacen la vida mucho más fácil a todos. También quiero agradecer a todos los jugadores, compañeros y cuerpo técnico que me han acompañado en estos cuatro años. He aprendido de todos futbolísticamente y personalmente. No me quiero ir sin dar las gracias a Sando, Garci, Torrens y todos los demás por lo que me habéis ayudado. A mi madre y mi padre, gracias por acompañarme todo este tiempo. No puedo irme sin daros las gracias a todos vosotros, he sido el primer capitán que no es de aquí y he intentado representar tanto a la ciudad como al club de la forma que mejor he podido. He sido querido todo el tiempo que he estado y ahora seguiré como aficionado en el futuro".