Jorge Recio no se baja del barco y seguirá al frente del Perfumerías Avenida: "Me tendrán que aguantar..."

Jorge Recio, presidente del Perfumerías Avenida, ha pasado revista a un año en el que su equipo ha logrado varias finales y clasificarse para la próxima edición de la Euroliga. Además, él mismo ha confirmado que seguirá al mando del club después de una temporada dura y agotadora, aunque ha sacado fuerzas e ilusión por el nuevo proyecto de la 24/25.

Valoración de la 23/24: "Está claro que siempre competimos para ganar, igual que todos los clubes de España, y hemos llegado a finales. También hemos conseguido la plaza de Euroliga y hemos sido el mejor en Liga regular, que no es un título y tiene mucho valor por lo que hay que ensalzarlo. No hemos sido el mejor equipo de España en la final, pero sí en 30 jornadas con lesiones graves, salidas, cambios de entrenador... y mi sentimiento es tanto de orgullo como de relajación".

Sus sensaciones personales: "Estoy más relajado y llegué al límite tras acabar la Liga, por lo que tuve ganas de dejarlo. Ha llegado la calma y tengo ilusión en el nuevo proyecto. Es complicado que vengan las mejores jugadoras. La plantilla nuestra ha sido la mejor en Liga regular y queremos mejorar el proyecto. Las redes están echadas y ahora toca esperar".

Sigue al frente: "Me tendrán que aguantar (bromea). Intentaré equilibrar la pasión y el trabajo para ir con más relajación. Si me puede ayudar alguien, pues que me ayude... pero han sido años duros. Tanto Raquel como yo llevamos tiempo trabajando y va quedando menos para tener la plantilla. Espero vivir un plácido verano hasta finales de agosto con la pretemporada".

Renovaciones: "Trabajo en equipo, con Pepe, Nacho, Raquel... llevamos mucho tiempo en esto. Queremos asentar las bases con el equipo campeón de Liga regular y hacer luego los fichajes. Los aficionados han respondido positivamente a las renovaciones y el trabajo está bien hecho, pero es duro. No es nada fácil esto y los que nos conocen como club saben que Avenida es serio. No somos el mayor presupuesto, pero sí que tenemos cosas que consolidan el proyecto para las jugadoras".

Fichajes: "Hay que firmar un entrenador, pero en las posiciones de 3 y 4 sí que hacen falta jugadoras. También al 2 o al 2-1, faltan perfiles y en función de los que lleguen ya iremos viendo. Esto no es tan fácil como parece que es y hay matices. Existen diferentes tipos de jugadoras y en las renovaciones ya sabemos lo que hay. Hemos hecho ofertas a tres jugadoras ya".

Entrenador: "Estamos trabajando en ello. Se llevan hablando cosas por ahí desde hace meses que no se acercan a la realidad. Iba a decir que eso me produce una sonrisa, pero en verdad lo que me produce es una carcajada. Yo entiendo que las redes son lo que son y la gente habla, aunque las cosas son muy distintas y he llegado a leer que la plantilla ya estaba hecha entera. He leído nombres de jugadoras que casi no conozco (ríe)".

Nacho Martínez: "No entré a preguntar en el mercado hasta que Nacho me comunicó que no iba a seguir y eso fue cuando la eliminatoria con Girona. Me habría sentado con él si hubiera querido seguir. Al acabar la Liga sí que se hicieron movimientos, pero no es algo que me preocupe tanto porque estamos más centrados en avanzar con las jugadoras. Cuando se sepa, se sabrá... ahora no puedo contar nada más. Nacho es un caballero, un señor y un tío que es un gran entrenador, ha dejado buen sabor de boca".

Falta de respeto a Avenida: "Eso lleva pasando varias temporadas y hemos acostumbrado a todo el mundo a ganar, por lo que ya no vale cualquier cosa. Aquí hay un trabajo enorme de técnicos, staff y jugadoras. Si ganas por 20 no vale porque hay que ganar de 25. Hemos tenido un bache gordo en la temporada, pero nos volvimos a meter arriba y hay que valorar el conjunto. Soy salmantino y orgulloso de ello. La comparación también hay que hacerla a nivel nacional o local y las instituciones nos elogian por la trayectoria. Somos el club más laureado de España y llevamos 20 años en la élite, son 18 finales seguidas y no sé en qué deporte alguien podrá decir algo así. Toda la vida hemos jugado finales. Detrás de esto hay una empresa que pone muchísimo dinero y que tiren todo por tierra sí que duele. Estamos en la máxima categoría y cada vez hay más aficionados. Si ganamos la Liga también alguno habría dicho que solo la hemos ganado de tres puntos. Somos el equipo a batir porque Avenida es un histórico. Lo que más molesta es que esas faltas de respeto vienen de expertos periodistas de esta ciudad, que ya de paso le tiro la piedra a alguno y le digo que me gustaría verles más en el pabellón para no hablar solo sobre lo que leen".

Würzburg a reventar: "Siento mucho orgullo porque el producto que se ofrece es muy de familia y la gente responde. No puedo decirle nada a mis aficionados y eso está claro. La afición siempre ha sido fiel y engancha. Hay gente mayor que va con bufandas y me emociona llegar al pabellón viendo todo eso. Peleamos por la ciudad y la sensación es de trabajo bien hecho como proyecto deportivo".

Mudarse al Multiusos o Pizarrales: "El Multiusos como concepto deportivo no tendría cabida con un proyecto como el nuestro. El tema logísitico del propio pabellón es complicado porque no se puede aislar porque se entrecruzan unas salas con otras y creo que también se carecen de vestuarios. Es un pabellón bonito y agradable, claro que no estaría mal tener uno con 5.000 espectadores... pero no es nuestra obesión. Aislarlo para un equipo profesional de élite como Avenida sería complicado para usarlo día a día. Habría que hacer un estudio importante y la gestión del pabellón es de una empresa privada, que, evidentemente, lo está haciendo bien. Nosotros siempre nos amoldamos y estamos encantados con el Ayuntamiento. Vivo en Salamanca y estoy orgulloso, pero claro que me da envidia Zaragoza o la zona de Madrid. Tengo la educación de no exigir las cosas y busco el diálogo. Sé la realidad del deporte salmantino. Estaría bien un pabellón así y no entro en polémicas. Representamos a Salamanca desde Salamanca, que ya solo para competir en Europa es complicado porque debemos ir a Madrid en bus, esperar dos horas en el aeropuerto... eso vale mucho".

Proyecto masculino en Salamanca: ¿Si alguna vez me han llamado para esto? Sí, hace un par de años hablé con unas personas que querían hacer algo y vinieron a verme. La desviación económica para ello sería importante, pero yo oigo a todo el mundo y si puedo ayudar sí que lo intento. Yo estoy centrado en Avenida y la vida es larga. Es una decisión que me supera a mí y tendría que hablarse mucho, pero lo mío es Avenida".

Mensaje final: "Lo mejor es que el año que viene digamos que nuestros objetivos es estar entre los 12 primeros en Liga, los 8 de Copa y los 16 de Europa para poder decir que hemos cumplido. Yo seguiré peleando por Salamanca y por Avenida. Le digo a la gente que tenga ilusión porque seguiremos molestando a algunos y el resto disfrutaremos porque el camino se hace andando y en Avenida seguimos andando".