Jehu "espera" que lleguen Álvarito y Fassani a la vuelta del playoff en el Salamanca UDS: "Son jugadores importantes"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios de comunicación para hablar del partido de vuelta con el Astorga.

Ida: "Es un resultado positivo y una ventaja buena, pero no es definitiva. Los partidos son complicados ahora y cualquier situación te pone contra la pared. Debemos salir a ganar y es un partido en casa para ir a por la victoria. ¿Partido abierto? Lo será en algún momento, tampoco creo que vengan como locos desde el minuto 1. Nos gusta que nos jueguen de tú a tú".

Álvarito y Fassani: "Espero que sí lleguen, son jugadores importantes y esperaremos hasta el último minuto. Son sobrecargas lo que tienen porque han jugado mucho. No es nada fuera de lo común y les cuidamos para el fin de semana. Javi Navas va avanzando bastante, que no sea cabrón y le eche ganas".

Jorge de Vicente: "Por supuesto que está preparado para ser titular en un partido así, tiene cualidades y habrá espacios, que es algo que le benefeciaría".

Defensa de 5: "Lo entreno para que el jugador sepa lo que tiene que hacer, no hacemos cosas que no entrenamos en los partidos. Son variantes".

Helmántico: "Ojalá que la gente se anime y hará buen día sin lluvias ni nada por el estilo. Es un playoff y se define el pase. Los porcentajes están 56-44".

Obras: "No son cosas que se puedan notar demasiado, pero vamos a dejarlo en tabú para que la gente lo vea".

Césped: "El calor ayuda a que esté mejor".

0-4 del Tordesillas: "No me sorprende porque los filiales son impredecibles. No he visto esa eliminatoria y no quiero pensar en la nacional, solo me enfoco en el Astorga porque es el rival hoy".