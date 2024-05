De las elecciones europeas depende "seguir avanzando en derechos o retroceder”

La senadora del PSOE por Salamanca, Elena Diego, junto al también senador socialista Fran Díaz, convocaban a los medios para explicar lo que Salamanca y los salmantinos se juegan en las Elecciones Europeas del próximo 9 de junio.

“Del resultado de estas elecciones depende que se pueda seguir adelante y avanzando en Europa en derechos y libertades para todos o por el contrario retroceder”, manifestaba Diego para añadir que, en su opinión, la alternativa es “votar a los socialistas que representan la socialdemocracia y los avances o votar a partidos de derecha y ultraderecha que en España con PP y Vox son la misma cosa que representan retroceso y marcha atrás”.

En este sentido, aseguraba que "esto no es una cuestión de unos contra otros, ni de ideologías, estamos hablando de avanzar y continuar con los derechos de los trabajadores, la mujeres, de las personas LGTBi, de las personas más vulnerables, de gestionar la inmigración de forma controlada sin racismos ni xenofobia”.

Para la senadora socialista, de un lado está "la Europa que venimos construyendo y por la que los socialistas trabajamos, una Europa de progreso, moderna, verde y de los derechos, la libertad y la igualdad”, y del otro, desde su punto de vista, "está el PP que tal y como ha reconocido ayer Feijóo está dispuesto a pactar con la ultraderecha italiana de Meloni, tal y como ya ha hecho aquí en España, que ya estamos viendo lo que supone, acabar con los derechos, las libertades, la igualdad, la cultura, negar el cambio climático entre otras muchas cosas”.

Relevancia de los fondos europeos

Por su parte, el parlamentario socialista salmantino Fran Díaz, recordaba a las inversiones en Salamanca "que han llegado y han sido posibles gracias a los fondos europeos que gestionó el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez“.

En este sentido, aludía a los 15 millones de euros invertidos en conectividad para la provincia, “teníamos un problema, internet no llegaba al mundo rural, y en 2025 no habrá ningún municipio en Salamanca que no tenga conexión”, también lo casi 14 millones al programa “Único 5G”, los 11 millones para el kit digital, recibido por unas 2.500 medianas y pequeñas empresas, o los más de 3 millones para la Universidad de Salamanca y otros tantos para el Centro de Láseres Pulsado Ultracortos y Ultraintensos.

También se refería a los fondos de la PAC logrados por el Gobierno de Pedro Sánchez, “con un considerable aumento y que han traído muchos millones para el sector, para agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias”.