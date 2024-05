Dani Ponz no descarta seguir en Unionistas: "Nunca se sabe..."

"No confirmo que sea mi último partido y no podemos sacar el foco en una persona en concreto", ha dicho el valenciano

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha hablado con los medios acerca de la última jornada de Liga con su futuro sin aclararse todavía para la 24/25.

Final: "El final y la final. Hace un mes hubiéramos firmado totalmente este final. Tenemos virtualmente la posición, pero hay que conseguir los puntos y ninguno de los dos tiene los puntos para estar en Copa. Es un guión que firmarían muchos directores. También tenemos el purito personal de lo que pasó allí. No se me olvida aquel partido bajo la lluvia, con la gente animando y lo tenemos en el corazón. Ahora tiene que aflorar el ser fútbolista, el amor propio, no se nos puede olvidar aquel día".

Partido abierto: "Fue un partido pésimo el otro día. No supimos gestionar bien el partido como pasó en Riazor. Es muy difícil ganar, ganar una liga o un playoff es muy complicado".

Reina Sofía: "Llevo muy mal no ganar y tenemos un grupo increíble que compite al máximo en las peores plazas. Nuestro único objetivo es ganar mañana, estamos como un animal encerrado en una jaula y nos queremos liberar, hay que ser acreedores de lo que hemos sido durante todo el año".

Seguir en Unionistas: "Capitalizar en mí no es lo suyo, pero ha sido una experiencia increíble. El fútbol es variable y el futuro no se sabe nunca donde va a ir. No confirmo que sea mi último partido. Soy un miembro de un grupo excepcional que se juega el entrar en Copa del Rey, no podemos sacar el foco en una persona en concreto".

Tocados: "A Planas lo hemos recuperado, Carlos aún tiene problemas, pero puede jugar y el resto está bien".