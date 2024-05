Coleccionando nuncas

Acertó María Dolores Pradera cuando en una entrevista, hace años, dijo: Llega una edad en que empezamos a coleccionar ‘nuncas’. Pues a mi nunca me había dolido la espalda, nunca había tenido la tensión alta, nunca tuve malas digestiones o nunca había tenido que tomar pastillas… Sí, llega un momento en la vida en que comenzamos a coleccionarlos. Son cosas de los años que a todos, tarde o temprano, nos terminan sucediendo y no está tan mal porque significa que seguimos aquí ¡Pobres de los que nunca llegan a coleccionar ‘nuncas’

En la undécima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), aprobada por la Asamblea Mundial de Salud el año 2019 se incluyó en el catálogo de enfermedades la vejez con el código MG2A ¡Pueden creerlo! La idea era sustituir el término ‘senilidad’ que se define como la degeneración progresiva de las facultades físicas y psíquicas debida a la alteración producida por el paso del tiempo en los tejidos. Una definición, decían, muy ambigua ya que como todos sabemos esa degeneración comienza muchos años antes de llegar a ser viejo.

Por cierto, a la vejez nunca se la suele llamar así se utilizan eufemismos como edad de oro o la tercera edad, que en realidad sería la cuarta tras la infancia, juventud, madurez. Y otras preguntas ¿Cuándo se empieza a ser viejo? ¿Uno es viejo socialmente, físicamente, legalmente, administrativamente? ¿Uno es viejo a los 60 años, como sostiene la OMS, a los 65 donde establece la vejez las Naciones Unidas? En España antes eras viejo, o lo que viene a ser lo mismo te jubilaban, a los 65 pero ahora es ya a los 67 con lo que queda demostrado que marcar una edad para calificar a una persona como ‘vieja’ el algo aleatorio, además no nos dicen cómo han llegado a esas conclusiones.

También fue una enorme torpeza calificar la vejez como enfermedad como en su momento se hizo. Bueno, afortunadamente, tras muchas protestas por parte de organizaciones de geriatras internacionales, nacionales y millones de particulares, se elimino del CIE-11 ¡Cómo iban los facultativos a poner en un parte de defunción que alguien murió de viejo! No se muere de viejo se muere de una parada cardio-respiratoria. La vejez sólo hubiera sido una nueva etiqueta, una más, para discriminar a un cierto grupo de ciudadanos que hoy no goza de buena prensa en esta sociedad de la imagen, dominada por estímulos y juicios estéticos que pasan a ser modelos de comportamiento. Una sociedad en la que todo aquello que no se sujeta a la norma y a los estándares de belleza, juventud, fuerza, productividad, elegancia, diversión, sexualidad, etc.; se aparta, se oculta y se estigmatiza. Una sociedad que en su ignorancia hace invisibles a los viejos sin percatarse de que buena parte del sistema económico y social depende de ellos.

Según datos que figuran en el Informe de la Organización Mundial de la Salud de 2021 sobre Envejecimiento <>.

La tendencia parece clara. Cada día es mayor el número de viejos en el mundo al haberse incrementado notablemente la esperanza de vida y esto será, ya es, una de las transformaciones sociales más importantes de este siglo y afectará a todos los sectores productivos y económicos, por ello sería muy recomendable que más pronto que tarde las Administraciones Públicas empezaran a tomar conciencia de ello.

Para finalizar, me quedo con las palabras de María Luisa Lozano, Licenciada en Psicóloga y Coordinadora del grupo de trabajo de psicología del envejecimiento del Colegio Oficial de Psicología de Catalunya que afirma << El sentimiento de ser viejo es totalmente subjetivo, la vejez no deja de ser el reflejo de cómo has vivido>> Así que vivan lo mejor que puedan para llegar a ser unos esplendidos viejos a los que siempre les falte algún cromo en su colección de ‘nuncas’.

Recuerden lo que dijo el escritor francés del siglo XIX Charles Augustin Sainte-Beuve: Envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo.