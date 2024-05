Toni Sánchez no seguirá entrenando al CD Salamanca FF

El entrenador del CD Salamanca FF, que milita en Tercera RFEF, Toni Sánchez, no seguirá al frente del equipo, a pesar de haber logrado la permanencia en la categoría, teniendo en cuenta los problemas que tuvo este equipo durante la campaña, con la salida, por voluntad propia, de un buen número de jugadoras titulares.

Se trata de una decisión anunciada al club por el propio técnico que, por lo tanto, no dirigirá al primer equipo del club en la próxima campaña, aunque va a seguir vinculado a la estructura de esta entidad deportiva "asumiendo un nuevo reto", según explica del CD Salamanca FF.

SALAMANCA AL DÍA ha conversado con Toni Sánchez para conocer de primera mano los motivos por los que deja el citado banquillo y su bal

Sobre la decisión

"Ha sido una temporada muy complicada a todos los niveles. Ha habido varias circunstancias que han hecho de la temporada la más difícil de toda mi trayectoria. El desgaste ha sido muy grande y pese a que la directiva quería que yo siguiese al frente del proyecto de la próxima temporada, creo que lo mejor es que el reto lo asuma alguien con más energía y más ilusión que la que tengo yo en estos momentos".

Experiencia de esta temporada

"Pese a todo, ha sido magnífica. Ha sido una suerte disfrutar de las jugadoras que he tenido a mí disposición durante toda la temporada. Además la categoría invita a vivir un fútbol semiprofesional en muchos aspectos, que hacen crecer cada día. Guardaré siempre un buen recuerdo de las experiencias futbolísticas que me ha dejado esta temporada".

Futuro

"Mi intención, y así se lo he hecho saber al club, es continuar con lo que me quedó pendiente en la jornada 2 de esta temporada. Había un proyecto muy bonito para competir con el filial en Liga Gonalpi (Primera Regional) y tuve que dejarlo aparcado cuando asumí el cargo en el primer equipo. Me gustaría retomarlo para la proxima temporada. Es un grupo de jugadoras excepcional en lo deportivo y sobre todo en lo humano".